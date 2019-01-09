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Mustafa Sarıgül CHP belediyeciliğini eleştirdi: Şişli'nin ışıkları söndü

CHP Şişli Belediye Başkan Aday Adayı Mustafa Sarıgül, isim vermeden Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'yü eleştirerek dikkat çeken sözler söyledi. Şişli'nin ışıklarının söndüğünü söyleyen Sarıgül, "Işıkları sönen Şişli’nin ışıklarını tekrar yakacağız." ifadesini kullandı.

09 Ocak 2019 Çarşamba 18:13
Mustafa Sarıgül CHP belediyeciliğini eleştirdi: Şişli'nin ışıkları söndü

Şişli eski Belediye Başkanı ve CHP Şişli Belediye Başkan Aday Adayı Mustafa Sarıgül, isim vermeden Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'yü eleştirdi.

Yerel seçimlerde CHP'nin Şişli Belediye Başkan Adayı olması beklenen Sarıgül, Başkan İnönü'yü eleştirerek 'Şişli'nin ışıklarının söndüğünü' söyledi.

Posta'dan Alev Gürsoy'a dikkat çeken açıklamalarda bulunan Sarıgül, CHP belediyeciliğini eleştirdi.

2014 Yerel Seçimlerinde CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak, AK Parti karşısında hezimete uğrayan Sarıgül, "Tekrar Büyükşehir’i ister misiniz?" sorusuna "Hayır, istemem. Ben girdim ve çok da iyi bir oy aldım. Siyasette kademeye bakmam. Ben demokrasiye inanırım. Demokrasiye inananlar da seçim sandığına asla ve asla küsmez." cevabını verdi.

Şişli'nin şu anda ışıkları söndü

Şişli’de tarih yazacaklarını belirten Sarıgül, "Şişli’nin şu anda ışıkları söndü. Işıkları sönen Şişli’nin ışıklarını tekrar yakacağız. Hedefim kazanmak değil. Türkiye’deki belediye başkanları içerisinde rekor oyu alabilmek." diye konuştu.

'Ben düğün evinin tefçisi olmalıyım'

Alev Gürsoy'un "Sizin için söylenen ‘Düğün evi tefçisi’ söylemlerine kızıyor musunuz?" sorusuna ise Sarıgül, "Hayır, asla kızmıyorum. Ben düğün evinin tefçisi, cenaze evinin de bekçisi olmalıyım." cevabını verdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 18:13
  1. İstanbul
  2. Mustafa Sarıgül
  3. hayri inönü
  4. chp
  5. Şişli Florence Nightingale Hastanesi
  6. Şişli Belediye Başkanı
  7. şişli belediye başkan adayı

YORUM YAZ

  • paramechparamech57 dk önce
    Ne rant dönüyor bu belediyicilikte... memleketime çok yazık :(

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