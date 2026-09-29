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Aktüel Mustafa Sandal fon iddialarına yanıt verdi: "Maddi anlamda hiçbir ortak işimiz olmamıştır"
Aktüel

Mustafa Sandal fon iddialarına yanıt verdi: "Maddi anlamda hiçbir ortak işimiz olmamıştır"

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Mustafa Sandal fon iddialarına yanıt verdi: "Maddi anlamda hiçbir ortak işimiz olmamıştır"

Mustafa Sandal, eşi Melis Sandal'a yönelik fon iddialarının kendisiyle ilişkilendirilmesini haksız buldu; Dubai oturum iznini eş durumundan aldığını açıkladı.

Şarkıcı Mustafa Sandal, eşi Melis Sandal'ın tasfiye kararı alınan fonlardan 11 milyarı aşkın para çektiği iddiaları üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sandal, "Eşim Melis ve babası Cihan Sütşurup ile ilgili iddiaların şahsımla ilişkilendirilmesi haksızdır, kötü niyetlidir" dedi.

Eşiyle arasında maddi bir iş ilişkisi bulunmadığını belirten şarkıcı, "Melis ile karı koca olmak dışında maddi anlamda hiçbir ortak işimiz olmamıştır" ifadesini kullandı.

Soruşturmada 106 kişi ve kuruluş için malvarlığı tedbiri istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" suçlarına ilişkin bir fon soruşturması yürütüyor. Soruşturmada 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş için malvarlığı tedbiri uygulanması talep edildi.

Talep kapsamında ilgili kişilerin sermaye piyasası araçlarının dondurulması, yüksek tutarlı para transferlerinin ve malvarlığını azaltıcı işlemlerin engellenmesi istendi. Melis Sandal da bu listede yer almıştı.

Melis Sandal'ın parayı çektikten sonra Dubai'ye gittiği öne sürülmüştü. Mustafa Sandal'ın da bu ülkeden oturum izni talep ettiği iddia edildi.

"32 yıldır müzik sektöründeyim"

Sandal, açıklamasında müzik dışında bir gelir kaynağı bulunmadığını dile getirdi: "Ben 32 yıldır müzik sektöründeyim ve müzikten başka hiçbir işim, uğraşım ve gelirim yoktur."

Dubai iddiasını da kendi cümleleriyle anlattı: "Dubai meselesi; Melis'in oğlu Dubai'de okuyor, dolayısıyla eş durumundan orada Dubai'de Golden Visa - oturum iznim var. Benim geçen sene İngiltere'de Global Yetenek Vizesi aldığımı da tüm Türkiye zaten biliyor."

Şarkıcı, kendisiyle ilgili iftira ve hakaret içerdiğini belirttiği yayınlar için hukuki sürecin yürütüldüğünü de aktardı: "Şahsımla ilgili iftira ve hakaret içeren tüm haber ve yorumlarla ilgili avukatım gerekli hukuki takibi yapmaktadır."

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