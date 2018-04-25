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Mustafa Pektemek'e derbi kararı soruldu! Cevap...

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının 3 Mayıs Perşembe günü kaldığı yerden seyircisiz oynanacağının açıklanmasının ardından 18:00'de başlayacak antrenman öncesi tesislere gelen Mustafa Pektemek, "Kararla ilgili yorum yapmak istemiyorum dedi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 17:55
Mustafa Pektemek'e derbi kararı soruldu! Cevap...

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) tatil edilen derbiyle ilgili aldığı karar sonrası gözler Beşiktaş cephesine çevrildi.

Bugün toplanan Federasyon yönetimi, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının 3 Mayıs Perşembe günü kaldığı yerden seyircisiz oynanacağını açıkladı.

Şu ana kadar Beşiktaş yönetiminden bir açıklama yapılmazken, Siyah-beyazlı futbolcular hafta sonunda Galatasaray ile oynanacak lig maçının hazırlıkları için Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi. Saat 18:00'de başlayacak antrenman öncesi tesislere aracıyla giriş yaptığı sırada kararla ilgili yorumu sorulan Mustafa Pektemek, "Kararla ilgili açıklama yapmak istemiyorum" dedi.

Pektemek, daha sonra hayranlarının imza isteğini kırmayıp onlarla fotoğraf çektirdikten sonra tesislere giriş yaptı.

Öte yandan Siyah-beyazlı futbolcu Oğuzhan Özyakup da tesislere girişi sırasında kararla ilgili soruları yanıtlamadı.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 17:55
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