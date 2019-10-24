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Mustafa Öztürk kimdir? Mustafa Öztürk AK Parti’den istifa mı etti?

Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun AK Parti’den istifa etmesinden sonra AK Parti’de görev yapmış eski milletvekillerinin istifası devam ediyor. AK Parti’de içinde daha fazla hizmet etme imkanının olmadığını iddia eden Mustafa Öztürk partiden istifa etti. Öztürk, Ahmet Davutoğlu ile hareket edeceğini söyledi. Peki Mustafa Öztürk kimdir? İşte AK Parti 24. Dönem Bursa Milletvekili olan Mustafa Öztürk’ün hayatı.

24 Ekim 2019 Perşembe 14:41
Mustafa Öztürk kimdir? Mustafa Öztürk AK Parti’den istifa mı etti?

Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun AK Parti’den istifa etmesinden sonra AK Parti’de görev yapmış eski milletvekillerinin istifası devam ediyor. AK Parti’de içinde daha fazla hizmet etme imkanının olmadığını iddia eden Mustafa Öztürk partiden istifa etti. Peki Mustafa Öztürk kimdir? İşte AK Parti 24. Dönem Bursa Milletvekili olan Mustafa Öztürk’ün hayatı.

Mustafa Öztürk kimdir?

Mustafa Öztürk, 1 Temmuz 1965'te Bulgaristan Yamino'da doğdu. Babasının adı Ali Osman, annesinin adı Ayşe'dir. Elektronik ve Haberleşme Mühendisi; İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Bursa PTT Başmüdürlüğünde mühendis, başmühendis olarak çalıştı. 2003'te Bursa İl Telekom Müdürü, 2009'da Kocaeli Telekom İl Müdürü oldu. Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN) İl Kurucusu ve Genel Merkez Denetim Kurulunda görev aldı. Bursa'da; Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ), Bursa İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği (BİHMED), Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG), Birlik Vakfı, Bursa İlim Kültür Ahlak ve Çevre Derneği (BİKAÇED), Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarında çalıştı. Yurt içi ve dışında mesleki eğitim ve seminerlere katıldı. Orta düzeyde İngilizce bilen Öztürk, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 14:41
  1. Kocaeli
  2. İstanbul
  3. Bursa
  4. Mustafa Öztürk kimdir?
  5. Mustafa Öztürk AK Parti’den istifa mı etti?

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