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Mustafa Necati Işık kimdir nerelidir?

Mustafa Necati Işık, AK Parti Beylikdüzü belediye başkan adayı olacağı konuşulurken,Mustafa Necati Işık’ın kim olduğu merak edilmeye başlandı. 2005 yılında AK Parti Gençlik kolları üniversite başkanı olarak başlayan, daha sonra da AK Parti Beylikdüzü ilçe başkanı olan Mustafa Necati Işık kimdir? Mustafa Necati Işık nereli ve kaç yaşında? Mustafa Necati Işık hangi görevlerde bulundu? İşte Mustafa Necati Işık biyografisi

29 Aralık 2018 Cumartesi 09:15
Mustafa Necati Işık kimdir nerelidir?

Mustafa Necati Işık, AK Parti Beylikdüzü belediye başkan adayı olacağı konuşulurken,  Mustafa Necati Işık’ın kim olduğu merak edilmeye başlandı. 2005 yılında AK Parti Gençlik kolları üniversite başkanı olarak başlayan, daha sonra da AK Parti Beylikdüzü ilçe başkanı olan Mustafa Necati Işık kimdir? Mustafa Necati Işık nereli ve kaç yaşında? Mustafa Necati Işık hangi görevlerde bulundu? İşte Mustafa Necati Işık biyografisi

Mustafa Neceti Işık kimdir?

Aslen Muş'lu olan Mustafa Necati Işık 1984'te Mersin'de doğdu. 2007 yılında Koç Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Uluslarası Politika üzerine İngiltere'de yüksek lisans eğitimi aldı. Üniversite de, fikri ve vicdanı hür liderlerin yetişmesi için organizasyonlar düzenleyen, öğrencilerin kişisel ve toplumsal gelişimlerine katkıda bulunan Geleceğin Liderleri Kulübünün kurucu başkanlık dahil 3 sene başkanlığını yürüttü. Siyasi hayatına 2005 yılında Ak Parti Gençlik kolları üniversite başkanı olarak başladı, 2012-2015 ve 2015-2018 yılları arasında 2 dönem İl Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. İleri derecede İngilizce, başlangıç seviyesinde Arapça bilmektedir. Uluslararası konteyner, hava kargo, demiryolu ve karayolu taşımacılığı yapan lojistik firması bulunmaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 09:15
  1. Muş
  2. Mersin
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