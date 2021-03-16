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Spor Mustafa Muhammed'in Milli Takıma katılması tehlikeye girdi
Spor

Mustafa Muhammed'in Milli Takıma katılması tehlikeye girdi

Galatasaray'ın yıldızı Mustafa Muhammed'in başına gelen talihsizlik nedeniyle geçtiğimiz hafta talihsiz bir olay yaşadı. Muhammed'in Mısır Milli Takımı'na katılamayacağı söyleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 00:26:00 -
Mustafa Muhammed'in Milli Takıma katılması tehlikeye girdi

Ünlü bir AVM'de alışverişe giden Mısırlı golcünün çantası çalındı. Çantanın içinde pasaportu da bulunan Mustafa Muhammed, milli arada Mısır Milli Takımı'na katılamayabilir. Pasaportu olmadan yurt dışına çıkması mümkün olmayan futbolcu için yetkililer devreye girdi.

Milli takıma gidemeyebilir

Mısır Milli Takımı'ndan davet alacak Mustafa Muhammed milli arada pasaportu olmadan Türkiye'den ayrılamayacak. Bu duruma morali bozulan Mısırlı golcü, yetkililerin sorunu çözmesini bekliyor.

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