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Spor Mustafa Muhammed'den Fenerbahçe açıklaması
Spor

Mustafa Muhammed'den Fenerbahçe açıklaması

Galatasaray'ın Zamalek'ten transfer ettiği Mustafa Muhammed için düzenlenen imza töreninde Mısırlı futbolcu, Fenerbahçe'den teklif aldığını itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2021-02-09 17:31:00 -
Mustafa Muhammed'den Fenerbahçe açıklaması

Galatasaray devre arasında kadrosuna kattığı Mustafa Muhammed, Yedlin, Gedson Fernandes, Halil Dervişoğlu ve Onyekuru için imza töreni düzenledi. Fenerbahçe derbisinde galibiyeti getiren golü kaydeden, Mostafa Mohamed "Bana geçen sene Fenerbahçe'den teklif geldi ancak ben ikinci ailem olan Galatasaray'ı tercih ettim." ifadelerini kullandı.

Galatasaray devre arasında kadrosuna kattığı Mustafa Muhammed, Yedlin, Gedson Fernandes, Halil Dervişoğlu ve Onyekuru için imza töreni düzenledi.

Basın toplantısının en flaş sözleri Mostafa Mohamed'den geldi.

Mısırlı futbolcu transferine dair önemli bilgiler verirken şu ifadeleri kullandı:

Bana geçen sene Fenerbahçe'den teklif geldi ancak ben ikinci ailem olan Galatasaray'ı tercih ettim. Galatasaraylı olduğum için çok mutluyum.

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