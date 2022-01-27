Mustafa Muhammed kimdir? Mustafa Muhammed olayı nedir?

Galatasaraylı futbolcu Mustafa Muhammed’in ismi son günlerde sıklıkla gündeme geliyor. Peki, Mustafa Muhammed olayı nedir?

Mustafa Muhammed olayı nedir?

Mısır Başsavcılığı, Galatasaray'ın Mısırlı yıldız oyuncusu Mustafa Muhammed'in yerine 3 sınava giren arkadaşı hakkında soruşturma kapsamında 4 günlük gözaltı kararı verdi.

Mısır gazetelerinden El-Yevm es-Sabi'de yer alan haberde, yapılan sorgulamada sanığın, Afrika Uluslar Kupası için Mısır Milli Takımı ile Kamerun'da mücadele eden forvet oyncusu adına 3 sınava girdiğini itiraf ettiği bildirildi.

İfadesinde sanığın, Galatasaray ve Mısır Milli Takımı oyuncusu Mustafa Muhammed'in Afrika Uluslar Kupası için mücadele ettiğini, bunun vatani bir görev olduğunu ve arkadaşının sınıfta kalmasından çekindiği için sadece yardım etmek istediğini söylediği aktarıldı.

Mısır Başsavcılığının, sanığın suçunu itiraf etmesinin ardından soruşturma kapsamında 4 günlük gözaltı kararı verdiği ve soruşturmanın devam edeceği kaydedildi.

Mısır'ın Giza kentinde yer alan bir eğitim enstitüsünde 24 Ocak'ta Galatasaray'ın forveti Mustafa Muhammed'in arkadaşı olduğu iddia edilen bir kişinin ünlü futbolcunun yerine sınavlara girdiği söylentileri yerel medyaya yansımıştı.

Söylentilerin ardından konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında sorgulanan sanık, "Mustafa Muhammed ülkemizi temsil ediyor. Geleceği konusunda yardım etmek istedim." ifadelerini kullanmıştı.

Mustafa Muhammed kimdir?

Mustafa Muhammed 28 Kasım 1997'de Mısır'ın Gize kentinde dünyaya geldi. Futbol kariyerine 13 yaşındayken Dina Farms takımıyla başladı. Ardından Wadi Digle takımında oynadı. Genç futbolcu 2015 yılında henüz 18 yaşına yeni girmişken Mısır’ın iki büyük kulübünden birisi olan Zamalek’in gençleri arasına girdi.

Mustafa Muhammed, 2019 Afrika U-23 Uluslar Kupası'nda şampiyon olan Mısır'ın kadrosunda yer aldı ve turnuvayı gol kralı olarak tamamladı

Muhammed turnuvadaki performansı ile turnuvayı canlı takip eden tek Türk ekibi olan Galatasaray scout ekibinin transfer raporlarına girdi ve 2020-21 sezonu ara transfer döneminde 1,5 yıllığına satın alma opsiyonlu olarak Galatasaray'a kiralandı.

Galatasaray SK 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Mısır basınına yaptığı açıklamada Muhammed'in bonservisini bu yıl satın alacaklarını söyledi. Albayrak, Muhammed'i ayrıca Galatasaray efsanesi Metin Oktay'a benzetti ve hakkında "Metin Oktay gibi oynuyor, bize onu hatırlatıyor." sözlerini sarf etti. Galatasaray, 31 Aralık 2021 tarihine kadar 4 milyon dolar ödemesi halinde oyuncunun bonservisini alabilecek.

27 Aralık 2021 Pazartesi, Galatasaray Mustafa'nın bonservisini aldığını duyurmuştur.