Mustafa Muhammed adım adım Ligue 1'e
Sarı-kırmızılıların Mısırlı golcüsü Mustafa Muhammed'e Avrupa ekiplerinin ilgisi devam ediyor. Fransız medyasının iddiasına göre; Lille, 24 yaşındaki golcüye teklif yapmak için harekete geçti. Mısırlı forvet ile ilgilenen tek takım Lille değil.
Sarı-kırmızılıların Mısırlı golcüsü Mustafa Muhammed'e Avrupa ekiplerinin ilgisi devam ediyor. Fransız medyasının iddiasına göre; Lille, 24 yaşındaki golcüye teklif yapmak için harekete geçti. Mısırlı forvet ile ilgilenen tek takım Lille değil.
A Spor'da yer alan habere göre; Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mustafa Muhammed'e Fransız takımlarının ilgisi sürüyor.
Daha önceden Ligue 1'de Fransız ekibi Bordeaux'un kapısından dönen 24 yaşındaki golcüye Lille, Lyon ve Marsilya'nın ilgi gösterdiği ifade edildi.
Fransız medyasına yansıyan haberde Burak Yılmaz ile sözleşmesini yenilemeyecek olan Lille'in Mostafa Mohamed'e teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi.
Ayrıca haberde, forvet Jonathan David'i elinden çıkartacak olan Fransız ekibinin Mısırlı golcüyü kadrosuna katmayı düşündüğü ifade edildi.
Galatasaray'da bu sezon 36 maça çıkan Mohamed, 7 gol 5 asistlik performans ortaya koydu.