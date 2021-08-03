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Gündem Mustafa Miyasoğlu, kabri başında dualarla anıldı
Gündem

Mustafa Miyasoğlu, kabri başında dualarla anıldı

Akit gazetesi yazarlarından şair, eğitimci ve edebiyatçı Mustafa Miyasoğlu, ölümünün 8. yılında kabri başında dualarla anıldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-03 11:26:00 -
Mustafa Miyasoğlu, kabri başında dualarla anıldı

Akit ve Millî Gazete yazarlarından şair, eğitimci ve edebiyatçı Mustafa Miyasoğlu, vefatının 8. yıl dönümünde, Eyüpsultan Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesince düzenlenen ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan anma etkinliğine usta edebiyatçının ailesinin yanı sıra dostları, sevenleri ve edebiyat dünyasından isimler katıldı. Merhum Miyasoğlu’nun eşi Nilüfer Miyasoğlu, eşinin vakur ve şahsiyetli bir eş duruşu sergilediğine vurgu yaparak, “Pek çok yazar ve bilim adamının aksine beni de evlatlarını da gittiği toplantılara, programlara götürür, bizim de nasiplenmemizi isterdi. Kendisinin konuşmacı olduğu toplantı, seminer ve konferanslarda gözümün içine bakar, memnun olup olmadığımı, seyircinin tatmin olup olmadığını benim mimik ve tepkilerimle ölçerdi” ifadelerini kullandı.

“Kadını Müslüman olmayan bir toplum dindar olamaz"

Nilüfer Miyasoğlu, eşinin “Kadını Müslüman olmayan bir toplum dindar olamaz. Çünkü çocuğu yetiştiren annedir” düşüncesiyle bir hayat sürdüğüne işaret ederek, “Vefatından kısa bir süre önce kendisine evlatlarımı İslam ahlakıyla yetiştirdiğin için sana minnettarım demişti. Onu çok özlüyoruz” diye konuştu.

Anma programında ayrıca yazarın oğlu Mehmet Miyasoğlu ve Yazar Muzaffer Doğan da birer konuşma yaptı.

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