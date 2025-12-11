Mustafa Manaz neden gözaltına alındı? Saç örnekleri vermişti

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve aralarında gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un da bulunduğu 8 şüpheli, Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örnekleri vermişti.

MUSTAFA MANAZ KİM?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında; Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, Ufuk Tetik, Mustafa Manaz ve Ebru Gülan tutuklandı. Manaz'ın adı Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanması ile anıldı.

MUSTAFA MANAZ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Mustafa Manaz ve Mehmet Akif Ersoy'un da bulunduğu 8 şüpheli hakkındaki gelişmeler yakından takip ediliyor.

İddia ile ilgili açıklama, gelişme

'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' suçlarını işlediği iddiasıyla jandarmanın gözaltına aldığı 1'i İBB çalışanı ve aralarında gazetecilerin de bulunduğu 8 şüpheli, Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örnekleri vermişti. Şüpheliler Mehmet Akif Ersoy, Ufuk Tetik, Ebru Gülan ve Mustafa Manaz tutuklandı, diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.