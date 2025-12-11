  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Son dakika: Ekrem İmamoğlu o davadan ceza aldı

Depremde yıkılan Özelif Sitesi'ine ilişkin davada son durum!

İSBİKE bisikletleri İBB Meclisi’ni karıştırdı! Bisikletler çöpe atılmıştı

ABD'yi şok eden akılalmaz olay: Kadın ChatGPT'ye dava açtı! OpenAI dahil herkesi şoke ediyor

Öğretmen okul temizlikçisinin gözlerini bağladı! İzleyenlerin boğazı düğümlendi herkes ağladı! Siz de ağlayacaksınız!!!

Eurovision 2024 kazananı İsveçli şarkıcı Nemo, ‘İsrail varsa ben yokum’ diyerek birincilik ödülünü geri verdi! Ya Sevtap Erener?

Prens Bin Selman ile Eritre Devlet Başkanı Suudi Arabistan'da görüşme yaptılar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Hedefimiz, anayasa borcumuzu milletimize ödemektir

İBB değil kaşe cumhuriyeti!

AK Partili Fırat, Almanya’daki cami saldırılarını kınadı: Almanya’da camilere ‘İsrail’ saldırısı aydınlatılsın...
Aktüel Mustafa Manaz neden gözaltına alındı? Saç örnekleri vermişti
Aktüel

Mustafa Manaz neden gözaltına alındı? Saç örnekleri vermişti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Mustafa Manaz neden gözaltına alındı? Saç örnekleri vermişti

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Mehmet Akif Ersoy'un da bulunduğu 8 şüpheli ile ilgili soruşturma devam ederken Mehmet Akif Ersoy'un neden gözaltına alındı merak başladı. Saç örnekleri vermişti yeni gelişmeler, detaylar ortaya çıktı.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve aralarında gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un da bulunduğu 8 şüpheli, Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örnekleri vermişti.

MUSTAFA MANAZ KİM?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında; Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, Ufuk Tetik, Mustafa Manaz ve Ebru Gülan tutuklandı. Manaz'ın adı Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanması ile anıldı.

 

MUSTAFA MANAZ NEDEN GÖZALTINA ALINDI? 

Mustafa Manaz ve Mehmet Akif Ersoy'un da bulunduğu 8 şüpheli hakkındaki gelişmeler yakından takip ediliyor.

 İddia ile ilgili açıklama, gelişme

'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' suçlarını işlediği iddiasıyla jandarmanın gözaltına aldığı 1'i İBB çalışanı ve aralarında gazetecilerin de bulunduğu 8 şüpheli, Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örnekleri vermişti. Şüpheliler Mehmet Akif Ersoy, Ufuk Tetik, Ebru Gülan ve Mustafa Manaz tutuklandı, diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mehmet Akif Ersoy kimdir? Mehmet Akif Ersoy evli mi, eşi kim?
Mehmet Akif Ersoy kimdir? Mehmet Akif Ersoy evli mi, eşi kim?

Aktüel

Mehmet Akif Ersoy kimdir? Mehmet Akif Ersoy evli mi, eşi kim?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23