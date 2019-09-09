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Mustafa Kemal'li kutlama mesajı paylaşan Kılıçdaroğlu'na "fettöş" hatırlatması!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin kuruluş yıl dönümüyle ilgili Mustafa Kemal'in de yer aldığı bir video paylaştı. Bu kutlamaya tepki gösteren bir isim, Kılıçdaroğlu'na Zaman gazetesine verdiği röportajı hatırlattı. Kılıçdaroğlu, FETÖ'cü Zaman'a konuşarak, "Türkiye 1930'lu yılların tek parti döneminden daha kötü" demişti.

09 Eylül 2019 Pazartesi 15:35
Mustafa Kemal'li kutlama mesajı paylaşan Kılıçdaroğlu'na "fettöş" hatırlatması!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 96’ncı kuruluş yıldönümünü kutlamak için sosyal medya hesaplarından bir video paylaştı. Videoda Mustafa Kemal'in katıldığı son CHP kurultay konuşmasından sözler yer aldı. Mustafa Kemal'in “Ulusa hizmet yolunda bütün varlığımızla çalışmak, parti üyelerimizin değişmez andıdır” sözünün hatırlatıldığı videoda “Bize düşen mirasına sahip çıkmaktı, öyle yaptık. Ulusal hizmet yolunda hep çalıştık, hep çalışacağız” ifadeleri kullanıldı. Videonun devamında da Kılıçdaroğlu’nun halkla buluşmasından karelere yer verildi.

Söz konusu videoyu beğenenlerin yanında, tepki gösterenler de vardı. Bu tepkilerin en dikkat çekeni ise, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun, FETÖ'nün yayın organı Zaman'a verdiği röportaj sonrası, gazetenin attığı manşetin paylaşılmasıydı.

Tek parti dönemini eleştirmişti

Zaman'ın, 18 Mayıs 2015 tarihinde attığı manşette, “Örtülü bir sıkıyönetim uygulandığını söyleyen Kılıçdaroğlu: Türkiye 1930’lu yılların tek parti döneminden daha kötü” ifadeleri yer almıştı. Haberin spotunda da şu ifadelere yer verilmişti:

Kılıçdaroğlu, hükümetin uygulamalarını 1930’ların tek parti dönemine benzetti. AKP’nin iktidarı kaybetme korkusuyla örtülü sıkıyönetim uygulandığını söyledi. Tarafsız medyayı susturma planı yaptığını, imkân bulsa muhalefeti tamamen susturacağını belirtti.

Bu manşeti paylaşan bir sosyal medya kullanıcısı, “Ortamlarda hava yaparsın ama fettöş gazetesine verdiğin beyanatı unutmayız!” diye yazdı.

Kılıçdaroğlu 20 Haziran 2014 tarihinde de, “Biz 1930’ların CHP’si değiliz, bizi onla karıştırmayın, yeni şeyler söylüyoruz” demiş, CHP tabanından büyük tepki toplamıştı.

Kılıdaroğlu, 6 Ok’un da güncelleneceğini söylemişti.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 15:35
  1. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  2. FETÖ
  3. Zaman

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