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Gündem Mustafa Kemal'in sofrasında havaya fırlatılan Milli Eğitim Bakanı kimdi?
Gündem

Mustafa Kemal'in sofrasında havaya fırlatılan Milli Eğitim Bakanı kimdi?

Yeni Akit Yayın Kurulu Üyesi Fatih Uğurlu, Mustafa Kemal'in en genç Milli Eğitim Bakanlarından biri olan Reşit Galip hakkında önemli bir tarihi bilgiyi paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-11-26 17:06:00 -
Mustafa Kemal'in sofrasında havaya fırlatılan Milli Eğitim Bakanı kimdi?

Yeni Akit Yayın Kurulu Üyesi Fatih Uğurlu, Yeniakit'in Youtube kanalında Türkiye tarihine ilişkin çarpıcı bilgiler paylaştı.

Mustafa Kemal'in getirdiği "Harf İnklabı" ile Türk milletinin bir gecede cahil kaldığını anlatan Uğurlu, "Kütüphanelerimizdeki milyonlarca eserin nasıl çöp haline geldiğini yıllar sonra anlayacaktık" dedi.

Bir İngiliz ajanının Zeki Velidi Togan aracılığıyla Mustafa Kemal ile konuşarak kendisinden harf inklabı yapması konusunda bir talepte bulunduğunu söyleyen Uğurlu, daha sonra bu ajanın Avrupa'ya giderek Viyana'da bir üniversitede düzenlenen tarih kongresine katıldığını ve burada şu sözleri sarfettiğini aktardı:

"Bu kongrede İngiliz ajanı bir bildiri sunuyor. Diyor ki; Türklerden artık korkmayın. Bundan sonra onların tarihini siz yazacaksınız, coğrafyasını siz çizeceksiniz çünkü onlar alfabelerinin değiştirdiler."

Mustafa Kemal'in en genç Milli Eğitim Bakanlarından biri olan Reşit Galip'ten bahseden Uğurlu tarihi gerçekleri şu sözlerle ortaya koydu:

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