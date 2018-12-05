Mustafa Kemal'e hakaretten tutuklanan polis adayı özgürlüğüne kavuştu

Olay,10 Kasım günü Zopran köyündeki Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde meydana geldi. Okulda arkadaşlarıyla sohbet eden İ.Ö., iddiaya göre Mustafa Kemal'e hakaret etti. Arkadaşları, okul yönetimine bildirdi. Okul yönetimi de tutanak tutarak jandarmaya haber bilgi verdi.

Önce gözaltı, sonra tutuklama

Gözaltına alınan İ.Ö., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İ.Ö., avukatının itirazı üzerine 2 gün sonra serbest kaldı. Yeniden okula dönen İ.Ö.'nün yakında diploma alıp, polis olacağı belirtildi.

İ.Ö. hakkındaki soruşturmanın ise devam ettiği bildirildi.