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Mustafa Kemal'e hakaretten tutuklanan polis adayı özgürlüğüne kavuştu

Karabük'te arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada Mustafa Kemal'a hakaret ettiği iddia edilen ve tutuklanan Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencisi İ.Ö., avukatının itirazı üzerine serbest kaldı.

05 Aralık 2018 Çarşamba 17:35
Mustafa Kemal'e hakaretten tutuklanan polis adayı özgürlüğüne kavuştu

Olay,10 Kasım günü Zopran köyündeki Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde meydana geldi. Okulda arkadaşlarıyla sohbet eden İ.Ö., iddiaya göre Mustafa Kemal'e hakaret etti. Arkadaşları, okul yönetimine bildirdi. Okul yönetimi de tutanak tutarak jandarmaya haber bilgi verdi.

Önce gözaltı, sonra tutuklama

Gözaltına alınan İ.Ö., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İ.Ö., avukatının itirazı üzerine 2 gün sonra serbest kaldı. Yeniden okula dönen İ.Ö.'nün yakında diploma alıp, polis olacağı belirtildi.

İ.Ö. hakkındaki soruşturmanın ise devam ettiği bildirildi.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 17:35
  1. Atatürk'e hakaret
  2. karabük
  3. polis adayı
  4. Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi

YORUM YAZ

  • farukfaruk22 dk önce
    kamal onun ismi yahu kamal, bilmeyen kimligine bakabilir,, kendiside kemal denmesini sevmezsimis..
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