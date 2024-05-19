Mustafa Kemal’e benzeyen adam yine yaptı yapacağını
Mustafa Kemal'e benzeyen Serdar Görel, bu kez 19 Mayıs’a özel bir video paylaştı. Parkta zeybek oynayan vatandaşın o videosu yine tartışma konusu oldu.
Eskiden Mustafa Kemal üzerinden kemalistleri tokatlayan yazarlar, duygu dolu kitaplar kaleme alıp milyonları cebe indirirdi. Artık kemalistleri yalnızca sosyal medyadan tokatlayarak binlerce lira cebe indiriliyor…
Mustafa Kemal’e zerre kadar benzeyen biri TikTok’ta açtığı yayınlarla köşeyi dönüyor. Onlardan biri olan Serdar Görel, yaptığı canlı yayınlarda topladığı paralarla tanınıyor.
Görel, bu kez 19 Mayıs’a özel bir video paylaştı. Parkta zeybek oynayan vatandaşın o videosu yine tartışma konusu oldu.
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