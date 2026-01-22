  • İSTANBUL
Gündem "Mustafa Kemal olmasa adın Yorgo olurdu" diyen zihniyetin samimiyetsizliği! "Atatürkçüyüm" diyen oyuncudan oğluna tuhaf isim!
Gündem

"Mustafa Kemal olmasa adın Yorgo olurdu" diyen zihniyetin samimiyetsizliği! "Atatürkçüyüm" diyen oyuncudan oğluna tuhaf isim!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
"Mustafa Kemal olmasa adın Yorgo olurdu" diyen zihniyetin samimiyetsizliği! "Atatürkçüyüm" diyen oyuncudan oğluna tuhaf isim!

Yıllardır dindar kesime ve muhafazakar değerlere "Gerici" yaftası vurarak üstten bakan, her tartışmada "Mustafa Kemal olmasa adın Yorgo olurdu" diyerek milli duyguları istismar eden malum zihniyetin maskesi bir kez daha düştü. Her fırsatta vatan-millet edebiyatı yapan ancak batı hayranlığından bir türlü vazgeçemeyen bu kesimin son örneği, oyuncu Bestemsu Özdemir oldu. "Atatürkçüyüm" diyerek mangalda kül bırakmayanların, dünyaya gelen evlatlarına öz be öz Türkçe isimler yerine batı özentisi "Marco" adını vermesi, sergilenen riyakarlığı gözler önüne serdi.

Her fırsatta Atatürkçülük edebiyatı yapan ve bu duruşu üzerinden prim kasan oyuncu Bestemsu Özdemir, dünyaya gelen oğluna verdiği isimle gerçek yüzünü bir kez daha deşifre etti.

Milli ve manevi değerlerden kopuk bir yaşam süren sözde aydınların yabancı hayranlığı, bu kez bebek isminde kendini gösterdi. Özdemir, dünyaya gelen masum yavrusuna "Marco Sarp" ismini koyarak, "Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu" dedirtti.

Kendi kültürüne ve öz değerlerine yabancılaşan bu zihniyetin, her fırsatta sahiplendikleri ideolojilerle ne kadar çeliştiği sosyal medya kullanıcılarının da tepkisini çekti. Vatandaşlar, "Atatürk hayranıyım diyorsun ama oğluna batı özentisi isim koyuyorsun" diyerek tepkilerini dile getirdi. Kendi tarihinden ve isimlerinden utanan bu çevrelerin, batı hayranlığı uğruna sergiledikleri bu tutum, toplumun büyük bir kesimi tarafından samimiyetsizlik olarak nitelendirildi. Bir yandan milli değerleri dilinden düşürmeyip diğer yandan batı isimlerine sığınan bu "beyaz" zihniyetin isim tercihi, magazin dünyasında "özenti" tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Yorumlar

Selin Can

Atatürkçüyüm demedi. Oraya eklemeyin. Etnik devşirme kendisi Atatürk ü sevmez

resat,

gizlemek ,rol yapmak ,biryere kadar, sonunda herşey aslına rucuu eder,
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
