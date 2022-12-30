Mustafa Kemal kitabını millete 2500 liraya itekleyen Yılmaz Özdil'e bak sen! Yav bi git işine Allah aşkına

Gerçekleşen olayları gerçekleşmemiş, gerçekleşmemiş olayları ise gerçekleşmiş gibi yutturma konusunda usta olan Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, geride bırakmak üzere olduğumuz 2022 yılıyla ilgili kaleme aldığı yazısında da yine en iyi bildiği işi yapıp algı operasyonuna girişti.

Çarpıtma denince akla gelen ilk isimlerden olan Özdil, hakikatleri eğip büktüğü yazısında özetle şunları kaydetti:

"2021 yılbaşına girerken, Kurtuluş Savaşı’ndan daha fazla sayıda insanımızı, terörle mücadeleden daha fazla sayıda insanımızı covid’ten kaybettik, hâlâ “yerli aşı yaptık, destan yazdık” diyorlardı. 2022 yılbaşına ucuz ekmek kuyruklarıyla girdik, karanlık oligarklar, küresel karaparacılar, kokain baronları ortalığa saçıldı, uluslararası dolandırıcıların devletin zirvesinde ağırlandığı ortaya çıktı. 2023 yılbaşına girerken, altı yaşında bebekle evlenen sapık tarikatçılarla sarsıldık, 85 yaşındaki demans hastası korgeneral Vural Avar hapiste öldü, Osman Kavala’nın müebbeti onaylandı, Doğru Parti genel başkanı Rifat Serdaroğlu hapse atıldı, Ekrem İmamoğlu’na hapis cezası verdiler, siyaset yasağı getirdiler, yetmedi, terör örgütü iftirası atıyorlar.

Yılbaşı tüm dünyada yeşeren umut. Türkiye hariç."