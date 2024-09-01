Mustafa Kemal "Batılılaşarak modernleşme" yaklaşımına muhalefet edenleri susturdu

Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, Mustafa Kemal'in, "Batılılaşarak modernleşme" yaklaşımına muhalefet edenleri susturduğunu belirterek, "Bazen tek tek, bazen tüm muhalifleri bir partide bir araya getirerek topluca, bazen bir isyanı bahane ederek, bazen 'tertip' olduğu çok belli bir kalkışmaya dayanarak Mustafa Kemal, genç Türkiye Cumhuriyeti’nin sıhhat ve selametini' ötekini susturmakta' buldu" diye yazdı.

Genç Cumhuriyet kadrolarının modernleşmeyi dikte ettiğini söyleyen Kılıçarslan, "Osmanlı aydınının da senelerdir konuştuğu alfabe devrimini bir sürece yaymak daha sağlıklı olacakken bu işi bir gecede halletmek, “Anadolu kalkınması” için bir süreç planlaması yapabilecekken işi kabuğa, kıyafete, şapkaya, çoraba, müziğe bağlamak anlaşılıyor ki bu kadroların pek hoşuna gitti" ifadelerini kullandı.