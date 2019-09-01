Mustafa Kemal Atatürk’ün Suşehri’ne gelişinin 100. yıl dönümü

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Suşehri ilçesine gelişinin 100. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Suşehri Hükümet Konağı önünde Atatürk büstüne, Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel tarafından çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Belediye Başkanı Fazlı Yüksel yaptı.

1 Eylül gününün Suşehri’nin tarihi bir günü olduğunu kaydeden Başkan Yüksel, "Büyük Önder Atatürk, 100 yıl önce 1 Eylül akşamı Suşehrililerle beraberdi. Suşehri’nin misafiriydi. Hepimizin bu mutlu gününü yürekten kutluyorum. Atatürk’ün ziyaretleri, Suşehri’nin tarihinde bir şeref sayfası olarak yer alır. Onun 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a ayak basmasıyla başlayan Sivas, Erzurum seyahatlerinde Suşehri önemli bir duraktır. Suşehri bu bakımdan şanslı bir ilçe. Suşehri, Erzurum Kongresinde temsil edilmiştir. İşte biz bu nedenle, ’Atatürk Şehri Suşehri’ dedik. Bu ifademizde isabet vardır. Bu ifadede saydığım tarihi gerçekler saklıdır. Bu hatıralar, Suşehrililer için onur duyulacak bir mirastır. Atalarımız, dedelerimiz, o büyük insanı bağırlarına basmışlar, onun ilk gönüllü askerleri olmuşlardır" diye konuştu.

Atatürk’ün de, kendisine kucak açan Suşehrilileri çok sevdiğini söyleyen Başkan Yüksel, "Büyük Önder Atatürk o tarihlerde Suşehri’nin istikbalini sezmiş, gelecekte bölgenin merkezi olacağını daha o yıllarda ifade etmiştir. Bugün Suşehri Büyük Önder Atatürk’ün dediği gibi, bölgenin merkezi olmuştur. Suşehri’nin, Suşehri insanının 100 yıl önce büyük bir vatanperverlik ve önseziyle Mustafa Kemal’i desteklemesi bizim için en büyük gurur vesilesidir. Suşehri için şeref dolu bir hatıradır. Bu görevi ifa eden şimdi ebediyete intikal etmiş hemşehrilerimizi rahmetle ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun" dedi.

Şiirlerin okunduğu program sonrası, Belediye Sosyal Tesislerinde Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel tarafından tebrikler kabul edildi.