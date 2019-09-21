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Mustafa Karataş'tan 'kanala göre şerbet'! Kanal 7'de başka, Show TV'de bambaşka

İslam'a muhalif yayınlarıyla bilinen Show TV'de şoke eden ifadelerde bulunan İlahiyatçı Mustafa Karataş, Nureddin Yıldız'ı alaycı bir şekilde hedef aldı. Kanal 7'de Nureddin Yıldız ile aynı ifadelerde bulunan Karataş'ın bu tavrı, "Kanala göre şerbet" şeklinde yorumlandı.

21 Eylül 2019 Cumartesi 03:18

 yeniakit.com.tr 

Zahide Yetiş adlı sunucuya konuk olan Mustafa Karataş, İslam'ın "bir kadının mahremi (yani kocası, annesi, babası veya kardeşi) olmadan şehir dışına çıkarak 90 kilometre yolculuk yapmasının caiz olmadığı"nı belirten hükmünü açıklayan Nureddin Yıldız'ın sözlerini "saçmaladı" diyerek alaya aldı.

Nureddin Yıldız'ın sözlerini çarpıttılar

Nureddin Yıldız'ın "kadınların araba kullanabilir ancak mahremi olmadan 90 kilometre seyahat edemez" şeklindeki sözlerinin "kadınların araba kullanması caiz değil" demiş gibi çarpıtılması 'pes' dedirtti.

Kendisi de aynı söylemde bulunmuştu

Show TV'de nabza göre şerbet veren Karataş, Kanal 7'de benzer bir yorumu yapması dikkat çekti. Nureddin Yıldız ile benzer bir söylemde bulunarak "Bir kadının 90 kilometre yalnız başına seyahat etmesi caiz değil" demişti.

Karataş'ın kanaldan kanala değişen yorumları, "Kanala göre şerbet mi veriyor?" yorumlarına neden oldu.

 

İşte gelen sorulara cevap veren Nureddin Yıldız'ın hedef alınmasına neden olan o açıklaması:

 

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 03:18
  1. Mustafa Karataş
  2. Nureddin Yıldız
  3. Zahide Yetiş

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