Mustafa Karahasanoğlu Başkent’e çıkarma yaptı

Oğuzhan Gültekin Ankara

Akit Medya İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı, Temsilci Yardımcısı Mustafa Şaşmaztürk ve Ankara Ekonomi Müdürü Ertuğrul Şahan ile birlikte Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Altındağ Belediye Başkanı ve Yenimahalle Belediye Başkan adayı Veysel Tiryaki, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’a nezaket ziyaretlerinde bulundu. Karahasanoğlu ve beraberindeki heyet, Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu lideri merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini de ziyaret ederek dua ettiler.

Başkentimizi, Türkiye’nin incisi haline getireceğiz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki’ye ziyaret gerçekleştiren Karahasanoğlu ve beraberindeki heyet, Mehmet Özhaseki’den Ankara için yapılacak projeler hakkında bilgi aldı. Özhaseki, “Başkentimizi, Türkiye’nin incisi haline getirip, Ankaralı vatandaşlarımıza armağan edeceğiz. Gönül belediyeciliği ile yaptığımız çalışmalarla hem diğer belediyelere hem de yurtdışındaki ülkelere örnek olacağız” diye konuştu.

Yenimahalle’de yenilenme zamanı

“Yenimahalle adaylığımız sürecinde moralimiz çok iyi” diyen Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, “Türkiye’de kendi bölgemizde ekonomik yapısı en iyi olan belediye biziz. Kamuya 17 okul yaptık hibe olarak. Diyanet'e camiler yaptık. Bu bölgede 3 seçimdir en yüksek oyla seçilen biziz. Yurt dışına da Gagavuzya’ya, Bosna’ya yardımlarımız var. Oradaki yapılarımızı 8 ay içinde tamamladık. Şimdi Cumhurbaşkanımızın isteğiyle Gagavuzya’ya stadyum yapacağız. Altındağ bölgesi, Ankara'daki en fakir bölge. Biz burada 50 bin kaçak yapı yıktık. Ama kimse mağdur edilmedi. Ranta dönük bir çalışmamız olmadı. Biz burada geleceği planladık. Anlaşamadığımız insanlar bile bizi ziyaret etmeye başladı. Bölgede 500 bina restore edildi. Buralarda ticaret arttı. Şimdi de Yenimahalle’de yenilenme zamanı diyerek yola çıktık” şeklinde konuştu.

Baran: Ahilik teşkilatının tekrar olması gerekiyor

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ile de bir araya gelen Mustafa Karahasanoğlu ve beraberindeki heyet, gündeme dair görüş alışverişinde bulundu. Gürsel Baran, ATO’nun geçmiş yıllara göre daha etkin rol aldığını belirterek, “ATO’da geçmiş yıllara göre büyük gelişmeler var. Akyurt’a yeni bir fuar alanı yapıyoruz. Yakın zamanda kullanıma açılacak. Ülkemiz büyük bir ekonomik saldırı atlattı. Esnafımız, şirketlerimiz bu saldırıda dik durdular. Bizler ticareti seviyoruz, bu konuda cesaretliyiz ama esnaf olarak bazen birlik olamıyoruz. Birlikten güç doğar. Ticarette güven önemlidir. Geçmişte Ahilik teşkilatı vardı. Şimdi de ülkemizde güvene dayalı bu anlayışın yeniden vücut bulması gerekiyor” dedi.

Yazıcıoğlu’nun kabrine ziyaret

Mustafa Karahasanoğlu ve beraberindeki heyet son olarak Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun Taceddin Dergahı’ndaki kabrini ziyaret ederek dua ettiler.