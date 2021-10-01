Mustafa Karahasanoğlu, 50 yıllık dostu Oğuzhan Asiltürk’ü anlattı

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Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk bugün Hakk’a yürüdü. Milli Görüş Hareketi’nin başından beri davanın içinde olan Asiltürk’ün vefatı büyük hüzne neden oldu.

Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu da Asiltürk için Allah’tan rahmet diledi.

50 yıllık dostunu anlatan Karahasanoğlu şunları söyledi:

1974 yılında Milli Nizam Partisi kurulduğu zaman, partinin kurucuları arasında yer aldı. O dönemde ben İstanbul, Beyoğlu Gençlik Kolları Başkanlığı yapıyordum. Dolayısıyla 50 senelik bir mazimiz var. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.

Hakikaten çalışkan, gayretli, dürüst, davanın sahibi, iyi bir insandı. Allah rahmet eylesin, hepimizin sonu o.

Kendisi, genel sekretere olarak çalıştı Milli Nizam’dan, Milli Selamet’e, Refah’tan Saadet’e, bu partilerin tamamında bulundu. Çok gayretli, müteşebbis, mükemmel bir insandı.

Takriben 5-6 ay önce kendisiyle evinde görüştüm. İyi bir insan. Partiyle alakalı bazı düşüncülerim vardı. Onları istişare ettik. Çok olumlu, çok yapıcı bir şekilde katıldı görüşlerimize.

1974’te Mili Nizam Partisi, Milli Görüş’ün ilk partisiydi. Onun öncesinde 69’da bağımsız hareket var. O zaman daha parti kurulmamış, 16 vilayette bağımsız adaylar çıktı. Yine Oğuzhan bey var. Allah mekanını cennet etsin, milli görüş davasının başından beri içinde bulunan bir ağabeyimizdi. Allah mekanını cennet eylesin, akıbetimizi hayreylesin.