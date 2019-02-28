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Mustafa Karahasanoğlu 28 Şubat'ta yaşadıklarını anlattı

28 Şubat 1997 yılında Müslümanlara yönelik yapılan darbeye şahit olan ve o dönemin tüm baskılarına göğüs geren Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu; "Eğer davanızda samimi olursanız Cenab-ı Hak size yardımcı oluyor ve O'nun yardımcı olduğunu da hiç kimse ezemiyor" dedi.

28 Şubat 2019 Perşembe 11:21

Ahmet CAN - Taha Emre ÖZDEMİR / Yeniakit.com.tr

28 Şubat 1997 yılında Müslümanlara yönelik yapılan ve bazı kesimler tarafından adına Post-Modern denilen darbenin 22. senesinde, o dönemin zorluklarına göğüs geren Akit Gazetesi'nin yönetici ve çalışanları, yaşadıklarını Yeniakit.com.tr'ye anlattı. Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu; "Biz çıkarken; "inananların gören gözü, işiten kulağı, haykıran sesi olacağız" dedik. 28 Şubat sürecindeki tüm mücadelemizi de verdiğimiz söze göre yürüttük" ifadelerini kullandı.

28 Şubat sürecinin darbeci cuntası, Müslümanlara yönelik baskılarını istedikleri manşetleri attıramadıkları gazetelere de uyguladılar. Bu gazetelerin en başında da Akit geliyordu. İslam düşmanları birer birer İmam Hatipleri ve Kur'an kurslarını kapatırken, Akit; 'Sıra Camide mi?' manşeti ile çıkıyor ve hainlere baş kaldırıyordu.

Akit, tüm baskılara göğüs gerdi

Yaşanan o karanlık günlerde Akit Gazetesi'nin etrafı Panzerler ve Tanklarla kuşatılmış, gazete binası baskına uğramıştı. Keleş tabir edilen silahlarla kurşunlanan gazetenin bahçesine el bombası koyulmuştu. Türkiye Cumhuriyeti'nin 312 kişiden oluşan bütün generalleri toplu olarak Akit'e dava açmışlardı. Tüm bu baskılara rağmen Akit, adeta hakkın ve halkın yanında duracağına verdiği sözü ıspatlarcasına manşetler atıyordu. Kutsal topraklarda son nefesini vererek Hakka kavuşan Merhum Hasan Karakaya gazetedeki baş köşesinden; Özellikle başörtülü genç hanımlarla Müslümanlara dil uzatanların dillerini kesercesine sert yazılar yazıyordu.

Akit Medya Grubu 28 Şubat 1997 yılının devamındaki süreçte; bünyesine Yeniakit.com.tr ve Akit TV'yi de ekleyerek, tam 19 yıl sonra FETÖ'cülerden oluşan cuntaya da 3 farklı yayın organından yaptığı haberlerle dik duruşuna devam etti.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 11:21
  1. Akit Medya Grubu
  2. Mustafa Karahasanoğlu
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  4. Akit Gazetesi
  5. Hasan Karakaya
  6. darbe

YORUM YAZ

  • KADROLU..FETÖCÜLERLE..MÜCADELEKADROLU..FETÖCÜLERLE..MÜCADELE8 dk önce
    O..DÖNEMDE..................SOKAKTA...............AKİT-VAKİT............... logosuna.......gözlerine. .....SOKMAK....için.....tam....sayfa...açık....şekilde......GAZETEMİZİ.... OKUYARAK........YOLDA ..YÜRÜRDÜM.......MÜCADELEDE...............BİR.DAMLA...olmak...büyük..MUTLULUKTU
  • mm15 dk önce
    Eğer davanızda samimi olsaydınız bugün geçmişte Erbakan hocayı bırakıp FETÜ ile işbirliği yapnlarla beraber olmazdınız. İktidar sizlerde sarhoş yaptı. Geçmiştesiza yapılanlara bugün çanak tutuyorsunuz. Ne hak, ne hukuk, ne adalet, ne vurgun, ne soygun,ne israf, nede har vurup harman savrulanmemleketin hiçbir malımülkü umurunuzda değil. Yazıklar olsun sizlere. Biz sizleri nasıl bilirdik, nasıl savruldunuz anlayamadık... Vesselam...
  • selçuk yiğitselçuk yiğit25 dk önce
    Şu Milli Gazeteye bakarmısınız Akit yetkilileri 28 Şubat zulmüne hiç değinmemişler. Yazıklar olsun Milli Gazeteye.
  • ALLAH RAZIOLSUN İSLAM DAVASININ SESİOLDUNUZ RABİMDE SİZLERİ MUAFFAKETİ DÜNYAYA DOĞRULARI YÖYLEYEN DÜNYANIN İZLEDİĞİ İNANDIĞI HABERKANALIOLASINIZ AMİN AMİN AMİNALLAH RAZIOLSUN İSLAM DAVASININ SESİOLDUNUZ RABİMDE SİZLERİ MUAFFAKETİ DÜNYAYA DOĞRULARI YÖYLEYEN DÜNYANIN İZLEDİĞİ İNANDIĞI HABERKANALIOLASINIZ AMİN AMİN AMİN38 dk önce
    ENDÜLÜSÜN ÇÖKÜŞÜNÜ GÖREN MUYYİTİN ARABİ DERKİİNANDIĞI BATILİÇİN KENDİNDEN VAZGEÇENİHAKİÇİN SAVAŞMAYI GÖZE ALMIYAN MÜSLÜMANA GALİP KILAR ADLİİLAHİ

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