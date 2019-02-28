Mustafa Karahasanoğlu 28 Şubat'ta yaşadıklarını anlattı

Ahmet CAN - Taha Emre ÖZDEMİR / Yeniakit.com.tr

28 Şubat 1997 yılında Müslümanlara yönelik yapılan ve bazı kesimler tarafından adına Post-Modern denilen darbenin 22. senesinde, o dönemin zorluklarına göğüs geren Akit Gazetesi'nin yönetici ve çalışanları, yaşadıklarını Yeniakit.com.tr'ye anlattı. Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu; "Biz çıkarken; "inananların gören gözü, işiten kulağı, haykıran sesi olacağız" dedik. 28 Şubat sürecindeki tüm mücadelemizi de verdiğimiz söze göre yürüttük" ifadelerini kullandı.

28 Şubat sürecinin darbeci cuntası, Müslümanlara yönelik baskılarını istedikleri manşetleri attıramadıkları gazetelere de uyguladılar. Bu gazetelerin en başında da Akit geliyordu. İslam düşmanları birer birer İmam Hatipleri ve Kur'an kurslarını kapatırken, Akit; 'Sıra Camide mi?' manşeti ile çıkıyor ve hainlere baş kaldırıyordu.

Akit, tüm baskılara göğüs gerdi

Yaşanan o karanlık günlerde Akit Gazetesi'nin etrafı Panzerler ve Tanklarla kuşatılmış, gazete binası baskına uğramıştı. Keleş tabir edilen silahlarla kurşunlanan gazetenin bahçesine el bombası koyulmuştu. Türkiye Cumhuriyeti'nin 312 kişiden oluşan bütün generalleri toplu olarak Akit'e dava açmışlardı. Tüm bu baskılara rağmen Akit, adeta hakkın ve halkın yanında duracağına verdiği sözü ıspatlarcasına manşetler atıyordu. Kutsal topraklarda son nefesini vererek Hakka kavuşan Merhum Hasan Karakaya gazetedeki baş köşesinden; Özellikle başörtülü genç hanımlarla Müslümanlara dil uzatanların dillerini kesercesine sert yazılar yazıyordu.

Akit Medya Grubu 28 Şubat 1997 yılının devamındaki süreçte; bünyesine Yeniakit.com.tr ve Akit TV'yi de ekleyerek, tam 19 yıl sonra FETÖ'cülerden oluşan cuntaya da 3 farklı yayın organından yaptığı haberlerle dik duruşuna devam etti.