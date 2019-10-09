Mustafa İslamoğlu'ndan kaçamak operasyon mesajı! Mustafa İslamoğlu'dan Türkiye'nin Fırat'ın Doğusu'na yönelik operasyonuna ilişkin kaçamak bir açıklama geldi. İslamoğlu'nun operasyon açıklaması sosyal medyada tepki çekti.

Mustafa İslamoğlu'nun başlaması an meselesi olan Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonla ilgili kaçamak sözlerine sosyal medyadan dikkat çeken cevaplar geldi. Mustafa İslamoğlu, operasyonla ilgili olarak "Savaş için ne düşündüğümü soruyorlar. Ben müslümanım. İslam “barış”, müslüman “barışa adanmış insan” demektir. İslama hizmet, barışa hizmettir. Savaşın galibi bile mağlup, barışın mağlubu bile galiptir. Buna inanır, bunu söylerim" sözlerini söyledi. İslamoğlu'nun operasyona ilişkin tek açıklaması, sosyal medyada büyük tepki çekti

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