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Mustafa İslamoğlu'ndan kaçamak operasyon mesajı!

Mustafa İslamoğlu'dan Türkiye'nin Fırat'ın Doğusu'na yönelik operasyonuna ilişkin kaçamak bir açıklama geldi. İslamoğlu'nun operasyon açıklaması sosyal medyada tepki çekti.

09 Ekim 2019 Çarşamba 12:38
Mustafa İslamoğlu'ndan kaçamak operasyon mesajı!

Mustafa İslamoğlu'nun başlaması an meselesi olan Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonla ilgili kaçamak sözlerine sosyal medyadan dikkat çeken cevaplar geldi.

Mustafa İslamoğlu, operasyonla ilgili olarak "Savaş için ne düşündüğümü soruyorlar. Ben müslümanım. İslam “barış”, müslüman “barışa adanmış insan” demektir.  İslama hizmet, barışa hizmettir. Savaşın galibi bile mağlup, barışın mağlubu bile galiptir. Buna inanır, bunu söylerim" sözlerini söyledi.

İslamoğlu'nun operasyona ilişkin tek açıklaması, sosyal medyada büyük tepki çekti

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 12:38
  1. Mustafa İslamoğlu

YORUM YAZ

  • Nur Nur 3 dk önce
    Yine saçmalamışsın islam adına konuşma
  • Tata TongaTata Tonga4 dk önce
    ""Savaş için ne düşündüğümü soruyorlar. Ben müslümanım. İslam “barış”, müslüman “barışa adanmış insan” demektir."laf ola beri gele... bu adamı okumadım tanımıyorum da şeytanla asla barış yapılmaz. islam aynı zamanda güzel ahlak demektir. bu dünya ahlaklılarla ahlaksızların savaşıdır...PKK (eli kanlı terörist, despot, tiran, demokrasi düşmanı) ahlaksız bir örgüttür...
  • Kamil HOŞOĞLUKamil HOŞOĞLU15 dk önce
    PKK ile savaşmanın caiz olmadığına dair fetva verirse şaşmayınız.
  • Hasan gündoğdu Hasan gündoğdu 16 dk önce
    Her türlümanıplosyon yapıyon
  • NasriNasri19 dk önce
    Fitneci
  • Mehmet AralMehmet Aral19 dk önce
    Ne dediğini anlamaya çalışmak gibi bir derdimiz olmadan sadece kendimizi "ilahlaştırıp" işimize gelmeyince insanları hedef göstermek de çok "İslâmî" tavır!, fakat bu Kur'an'ı Kerim'in rehberlik ve Rasulullahın tebliğ ettiği bizim bildiğimiz İslam değil.. Bunu her namazdan sonra askerlerimizin muvakkiyeti ve muzafferiyeti için dua eden bir "muvahhid müslüman" olarak yazıyorum.
  • TAVSİYECİTAVSİYECİ19 dk önce
    Bu soytarı gittikçe Hristiyan'lara benzemeye başladı. Günden güne yumuşuyor. İncil'de yazar ya, biri sana tokat atarsa diğer yanağını çevir diye. Aynı o hesap.
  • hsnhsn20 dk önce
    irandan talimat bekliyor ondan kaçamakncevap veriyordur. bu peygamver eşkerine dil uzatan adam drğil mi her şey beklenir bu adamdan
  • AfşinliAfşinli27 dk önce
    Tek kelimeyle iğrenç ve art niyetli bir haber.
  • ERDİNÇ IŞIKERDİNÇ IŞIK32 dk önce
    Peygamber efendimiz bile böylesi söz söylememişken sen bu işin neresindesin beyim...?
  • hidir hidir 34 dk önce
    bu islamin ne oldugunu halen kavrayamamis anlasilan... biz bir tokat yedigimzde diger yanagimizada bir tokat yemek icin uzati vermeyiz... benim kardesimi coluk cocugunu gözlerimin önünde kesecekler, ve ben barisdan huzurdan bahsedecegim öylemi?... baris asil simdi geliyor! zalimin basini omuz üstünde birakmayacaksin, birakmayacaksinki mazlumlar artik nefes ala bilsinler! ne mutlu akpye rey verenlerde, onlarin iste bu harekatlarda paylari var! iste bunun icin akpyi sectiler/sectik, gazamiz mübarek olsun!
  • hüseyin sabazhüseyin sabaz34 dk önce
    bir müslüman alim hakkında böyle bilmeden ön yargıyla konuşmak ahkam kesmek neyin nesidir Allah aşkına hoca doğru söylüyor gerçeğin hakkın hakıkatın kendisini söylüyor eger bu ümmet üzerine düşeni bihakkın yapsaydı bugün dünya coğrafyası bu halde olmazdı zaten yazıkkı yıllardan beri takip ettiğim bu basın da malesef hakdan bigane kalmanın yolunda yazık.......
  • Osman TürkOsman Türk38 dk önce
    Kur’ancı olduğunu iddia ediyorsun ama Kur’an’dan bihabersin.{كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَ هُوَ كُرْهٌ لَكُمْ} diye başlayan bir ayet var Kur’an’da. Hem de Bakara isiminde bir surede. Senin tabirinle Bakara 216. O ayetin mealını bilir misin, sözde Kur’ancılık iddia eden ey sen ? Tefsir okudun mu ömründe ? Yoksa tefsirimi ben kendim yaparım diyerek tefsircilik mi iddia edersin ? Allah Teala ümmeti sen ve senin gibilerin şerrinden korusun.
  • ÖZKAN APAYDINÖZKAN APAYDIN40 dk önce
    "Savaş, hoşunuza gitmediği hâlde, size farz kılındı. Olur ki, bir şey sizin için hayırlı iken, siz onu hoş görmezsiniz. Yine olur ki, bir şey sizin için kötü iken, siz onu seversiniz. Allah bilir, siz bilmezsiniz." (Bakara Suresi 2016. Ayet meali)"Üstün durumda iken gevşeyip barışa çağırmayın. Allah sizinle beraberdir. O amellerinizi asla eksiltmeyecektir." (Muhammed Suresi 35. Ayet meali)Kuran-ı Kerim' de bunun gibi yaklaşık 60 civarında cihat ayeti vardır. Bunun gibi sapkın görüşlülerin Müslümanlar nezdinde hiçbir kıymeti yoktur. Allah ordumuzu kafirler ve zalimlere karşı muzaffer eylesin. Kafirlerin kurdukları tuzaklardan emin ve muhafaza eylesin. Amin
  • BayramBayram45 dk önce
    Allah Rasulü (s.a.v) ben hem savaş, hem de barış peygamberiyim diyor. Savaş gerekirse savaş, barış gerekirse barış olur. Kur'an-ı Kerim'de hem savaş hem de barışla ilgili ayetler vardır. İsrail ve batı tarafından Müsümanlar içine sokulan bir turava atı pkk terör örgütüne yönelik yapılan mücadeleyi müslümanın müslümanla savaşı gösterip, anlamsızlaştırmaya çalışmak eğer ahmakana bir tavır değilse hainane bir tavırdır.
  • NihalNihal45 dk önce
    Ey din adamı unutma Peygamber bile savaşlara katılmıştır zalimlere karşı hemde kaç savaşa peki İslam dinini yayan bu Peygamber neden barış dememiş bizzat savaşmıştır düşünsen ???Onu savaşmaya mecbur eden sebebleri ve Allahında O savaşlarda yardımını....
  • Süleyman AskeriSüleyman Askeri48 dk önce
    Türkiye nin karşı karşıya olduğu durum göz önünde alındığında;Bir şey demiş olmak için, demiş zat-ı muhterem.Sade suya tirit..!
  • SahinSahin50 dk önce
    Su ajani haber yapip durmayin.
  • İskender1a*İskender1a*52 dk önce
    Bu mustafa ismini değiştirsin 
  • hasan bağnazhasan bağnaz54 dk önce
    evvela bir YANLIŞI düzeltelim!son üç yüz yıldır batıdan üst üste tokatlar yiyen müslümanlar, dinlerine olan samimiyetlerinden şüphe etmek yerine dinlerinden şüphe edip, islamı tertemiz haliyle değil, batılıların da reddemeyeceği (!) cicili bicili ambalaşlara sarıp sarmalayarak öyle kabul ve takdim etme vehametine kapıldılar. aslun bu allahın dinine müdahelenin (refom) ta kendisiydi. batılıların tabiriyle "reform" bizim tabirimizle sapıtma olan yaklaşım islamın haşa hoşgörü dini, sevgi dini, barış dini gibi güzellemelerle (!) takdimi biçiminde baş gösterdiki bu günümüzde mücadele edilmesi gereken bir sapıklıktır ve en büyük temsilcisi fetödür. islam barış dini falan değildir, tevhid ve adalet dinidir. islam KURTULUŞ demektir, müslümanda KURTULAN! islam kelimesinin onlarca anlamı içinde maksadına uygun olanı seçip islamı sadece o dar çerçeveye indirgeyerek sulandırmaya çalışanlara fırsat vermeyelim. birinci kaynağımız olan kurandan bile rasgele on safa açın okuyun BARIŞ kelimesine ASLA raslayamazsınız lakin tevhid ve adalet kelimesi kesinlikle defaten vurgulanır!
  • ahmetahmet55 dk önce
    bu sahtekarlar tefsirciyiz diye meydana çıkarlar,peki ALLAH ın c.c gerektiği zaman savaşın farz olduğu ayetlerini bilmiyorlarmı.biliyorlarda hizmet ettikleri, savaş istemiyorsa buda onlara uygun konuşmuştur.zaten bunlar değilmi peygamber s.a.v i dışlayan ,konuşmalarında peygamber a.s.efendimizi ağızlarına almamak için gayret gösteren,peygambersiz "bize kuran yeter"diyen sahtekarlar.epeydir ekranlarda yoktu.gene dikkat çekmek için absürt sözlerle çıkmış meydana ALLAH c.c. ıslah ve hidayet etsin.
  • BAYBURTLU HAMDİ BAYBURTLU HAMDİ 55 dk önce
    Adam kötü bir şey dememişki...islam demiş,barış demiş...İnsanları kolayca tekfir edip ortalığa atmanın manası nedir acaba..hepimiz bu vatanı seviyoruz..vatanperver olmak,hamaset yaparak olmuyor.
  • KaraKara1 sa önce
    Bu herifin bu ülkede nefes alması dahi devletin ayıbı ve zaafıdır.

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