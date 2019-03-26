Mustafa Erdoğan Sürat'in son rubaisi yayınlandı Prof. Dr.Mustafa Erdoğan Sürat sosyal medyada günün rubaisini yayınladı.

Prof. Dr. Mustafa Erdoğan Sürat sosyal medyada yayınladığı günün rubaisini yeniakit.com.tr okurlarıylada paylaştı işte o rubai; YENİLMİŞ CENGÂVER’E... Zaferler, yenilgiler; sendeki damar, kas, ve omurga Tenindeki ana malzemedir; ne sevin ne kaygılan; Konulması çok gerekse ömrüne galip, dev bir nokta, Diril: doğumla yitirdiğini, ölüm gerçeğinden kazan

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