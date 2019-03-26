Mustafa Erdoğan Sürat'in son rubaisi yayınlandı
Prof. Dr.Mustafa Erdoğan Sürat sosyal medyada günün rubaisini yayınladı.26 Mart 2019 Salı 18:21
Prof. Dr. Mustafa Erdoğan Sürat sosyal medyada yayınladığı günün rubaisini yeniakit.com.tr okurlarıylada paylaştı işte o rubai;
YENİLMİŞ CENGÂVER’E...
Zaferler, yenilgiler; sendeki damar, kas, ve omurga
Tenindeki ana malzemedir; ne sevin ne kaygılan;
Konulması çok gerekse ömrüne galip, dev bir nokta,
Diril: doğumla yitirdiğini, ölüm gerçeğinden kazan
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