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Gündem Mustafa Duman kimdir? Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olan Mustafa Duman biyografisi
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Mustafa Duman kimdir? Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olan Mustafa Duman biyografisi

Merkez Bankası Genel Müdür Yardımcısı değiştirildi. Merkez Bankası Genel Müdür Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alındı. Murat Çetinkaya'nın erine Merkez Bankası Genel Müdür Yardımcısı olarak Mustafa Duman seçildi. Gelişmenin ardından Mustafa Duman kimdir? sorusu merak kazandı. Peki, Mustafa Duman kimdir?

Yeniakit Publisher
2021-03-30 00:41:00 -
Mustafa Duman kimdir? Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olan Mustafa Duman biyografisi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alındı. Yerine Mustafa Duman atandı.

Murat Çetinkaya kimdir?

Murat Çetinkaya (d. 1976, Çorlu, Tekirdağ), Türk ekonomist, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanı.

Hayatı

Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü ve çift anadal programı kapsamında aynı üniversitenin Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu.

Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansını tamamladı.

Aynı üniversite uluslararası finans, ekonomi, politika konularında doktora tez çalışmaları yaptı.

Albaraka Türk Katılım Bankasında, bankacılık hayatına başladı, uluslararası bankacılık ve hazine alanlarında farklı alanlarda görev aldı.

2003 yılında Türkiye Halk Bankasında Uluslararası Bankacılık ve Yapılandırılmış Finansman Daire Başkanı ve Uluslararası Bankacılık ve Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevlerini üstlendi.

2008 yılından 2012 yılına kadar Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'de Hazine, Uluslararası Bankacılık ve Yatırım Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

29 Haziran 2012'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı görevine getirildi.

2016 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanlığına getirildi.

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