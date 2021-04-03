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Siyaset Mustafa Destici'nin 'seçim barajı' önerisi ezber bozdu
Siyaset

Mustafa Destici'nin 'seçim barajı' önerisi ezber bozdu

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ezber bozan 'seçim barajı' çıkışında bulundu. Destici, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde seçim barajı sıfır olmalı." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-03 14:25:00 -
Mustafa Destici'nin 'seçim barajı' önerisi ezber bozdu

Seçim barajı hakkında açıklamalarda bulunan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanlığı seçim barajının düşürülmesi önerisinde bulundu. 

"Seçim barajı sıfır olmalı"

Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Destici, "Partimizin de desteklediği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde seçim barajı sıfır olmalı. Hazine ve seçim yardımları birbirinden ayrılmalı. Seçime katılacak olan tüm siyasi partilere adil ve ölçülü miktarda yardım yapılmalı. Aday belirleme sürecinde belli bir oran için mutlaka ön seçim yapılmalı." görüşünü dile getirdi.

Ülke ve dünya gündeminin yanı sıra, teşkilat ve üye kayıtları gibi konuların ele alındığı toplantıda, Hukuk, Seçim ve Siyasi İşler Başkanlığınca yeni anayasa çalışmaları, Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

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