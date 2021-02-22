Mustafa Destici’den yeniakit’e çarpıcı açıklamalar! ‘HDP’nin kapatılması için partiler harekete geçmeli’

Hacı Yakışıklı Ankara

HDP’nin kapatılmasının parti teşkilatlarında zorla tutulan insanları da rahatlatacağını belirten Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, “Her parti grubu HDP’nin kapatılması ile ilgili bir dilekçe versin. Artık Türkiye bir garabetten kurtulsun” diye konuştu.

Artık kapatılmalı

Akit’e konuşan Destici şunları dile getirdi: “Venedik kriterlerine, AİHM’nin verdiği kararlara ve hukukun hâkim olduğu ülkelere bakalım. Dünyanın hiçbir yerinde terörle iltisaklı olmayı bırakın terörü kınamayan siyasi partilerin varlığına müsaade edilmez. İspanya’da Batasuna örneği ortada. Kanunlarımız çok açık. Terörle ilişkisi olan partiler kapatılır. Kapatılma için delillendirilmesi gerekiyor. Meclis’te iki bakanımız bilgilendirme yaptı. Soylu orada bir şey söyledi. Pervin Buldan ile görüşüldü ve Buldan, 13 şehidimizle ilgili ‘Belli bir süre misafir tutulup bırakılacaklar’ dedi. Bu bile ilişkisini çok net ortaya çıkarıyor. Yine Soylu, kadın bir milletvekilinin oraya gittiğinden söz etti. Her şey apaçık ortada. Anayasamız ortada. HDP dışındaki 4 siyasi partiye dedim ki; ‘Ya ortak çalışma yaparsınız ya da ayrı ayrı her parti grubu kapatılması ile ilgili dilekçe versin.’ Artık Türkiye bir garabetten, ayıptan kurtulsun. Şehitlerimizi anma yok, devlete saldırıyorlar. Ellerinden gelse 13 vatandaşımızı ordumuz öldürmüş gibi bir algı oluşturmaya çalışıyorlar.

Aksine güçlenemez

Yasalarda ne varsa gereğini yapacaksın. Uymazsan hangi vatandaşın buna uymasını bekleyebilirsin. Diyelim ki bir kumarhane var. Bunu kapatırsam yenisini açarlar, daha büyüğünü açarlar diye kapatmayacak mısın? Siyasi olarak HDP’nin PKK gücüyle tutsak tuttuğu siyasetçiler var. Teşkilat mensupları var. Dolayısıyla bu kapatıldığı zaman onlar bir rahatlama yaşayacaklardır. Yeni kurulacak partiye de hepsini taşımaları mümkün olmayacaktır. Burada HDP’ye oy vermek birinci tercihi olmadığı halde diyelim ki CHP seçmeninden de oy aldılar. Kapatıldığı zaman bu oyu da alacağına ihtimal vermiyorum. Bölgenin ve Kürt kökenli kardeşlerimizin faşist tek parti dayatmasından kurtulması lazım. Daha farklı partilerin Türkiye’de kurulacağına inanıyorum. Biz de bölge halkının oyuna talibiz. Kürtler öz kardeşimizdir. Tarih birlikteliğimiz ve gelecek hedeflerimiz var. HDP’yi de Kürtlerin temsilcisi olarak görmüyoruz.”

Askerler yasa yazdı!

Yeni anayasaya ilişkin de konuşan BBP Lideri, şöyle devam etti: “Milleti olarak, devlet olarak pek çok başarılara imza attık. Ama anayasa konusunda başarılı olduğumuz söylenemez. Özellikle son anayasalar darbecilerin talimatı ve emriyle yapılmıştır. 1980 cuntası anayasanın yapılış sürecinde Evren’in ifadelerinden bilindiği üzere şu an hali hazırdaki anayasanın bazı maddelerinin Genelkurmay Karargahında yazıldığını söylüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısını çok önemsiyoruz, samimi buluyoruz. Burada demokrasi ve insan hakları esas alınmalı. Hukuk temelli olmalı ve Müslüman Türk milleti olduğumuz unutulmamalı. Kültürümüz, inancımız da anayasa hazırlanırken yok sayılmamalı. Her konuda yüzde yüz mutabakat sağlanamasa bile ekseriyetin mutabakatı önemlidir. 360 vekili bırakın, TBMM’de 400 oy ‘evet’ olsa bile halkın onayıyla bir anayasa yapmayı önemsiyoruz. Bizim de kırmızı çizgilerimiz var ama baştan bunu ortaya koyarsak hiç masaya oturamayız. Herkes hazırlığını yapar. Daha sonra Meclis’te uzlaşma komisyonu kurulur. Herkes taleplerini verir. Uzlaşılan maddelerle sürece geçirilir.”