Mustafa Destici'den terörle mücadele mesajı! Kılıçdaroğlu-HDP ittifakını topa tuttu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, bölücü terör örgütüne ilişkin sert mesajlar verdi.

"Biz bu vatanı emlak ofisinden satın almadık. Biz bu vatanı şehit kanları vererek aldık." diyen Destici, "Birisi de benim, sizin, hepimizin, devletinin varlığına, ülkesinin bütünlüğüne, milletinin istiklaline ve istikbaline göz dikiyorsa canını vermeyi göze alacaktır. Bu vatanın birliğine, bu ülkenin bütünlüğüne, bu milletin birliğine göz diken kim olursa olsun bizler, vatanseverler, Cumhur İttifakı'nın mensupları olarak onların hayallerini zindana çevirir, rüyalarını da kabusa çeviririz" ifaelerini kullandı.

Destici sözlerinin devamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu HDP ile ittifakı konusunda eleştirdi:

Bizim düşmanımız PKK, bizim düşmanımız onun uzantısı HDP, YPG, PYD. Sen açıkça söyle, PKK senin düşman mı dostun mu? Yüreğin yetiyorsa ey Kılıçdaroğlu, çık 'PKK benim düşmanım. Onun uzantısı HDP benim düşmanım. Suriye'deki yapılanması YPG,PYD benim düşmanım' de. Diyebiliyor musun? Diyemiyorsun çünkü onlarla iş birliği içerisindesin.