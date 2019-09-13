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Mustafa Destici'den terörle mücadele çağrısı: PKK'nın şubesi HDP hala nasıl açık kalabilir

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'nin terörle mücadele noktasındaki kararlılığına vurgu yaparak, "Bunun yanı sıra terörün uzantıları ile de mücadele etmemiz gerekir." dedi ve kamuoyuna şu soruyu yöneltti: "PKK'nın şubesi ve bir terör yuvası olan HDP, hala nasıl açık kalabilir?"

13 Eylül 2019 Cuma 15:57

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

"Diyarbakır'ın Kulp İlçesi'nde hain PKK terör örgütünün gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınıyorum." diyen Başkan Destici, "Bu saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar niyaz ediyorum. Bu saldırılar bizi ne yıldıracak ne de birlik ve beraberliğimizi yok edecek." ifadelerini kullandı.

'Yurtdışı ile terörist transferleri gerçekleştirdiklerini biliyoruz'

Terör örgütü PKK'nın yurtdışından destek aldığına dikkat çeken Mustafa Destici, şöyle konuştu:

"Terörü övmek, terör örgütünü desteklemek ya da devleti aşağılayarak milleti isyana teşvik etmek 'ifade özgürlüğü' olarak adlandırılamaz. PKK hem içeride aynı adıyla hem de sınırlarımız ötesinde YPG, PYD gibi isimlerle terör eylemlerine devam ediyor. Özellikle dışarıda Amerika Birleşik Devletleri'nden ciddi bir destek alıyor. Tabi bu desteklerin Türkiye içinde yansımaları da var. Buradan dışarıya dışarıdan da ülkemize terörist transferlerinin gerçekleştiğini biliyoruz."

'Bir terör yuvası olan HDP nasıl olur da açık kalabilir?'

Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki kararlılığını vurgulayan Başkan Destici, terörün siyasi uzantısı HDP ile de mücadele etmemiz gerektiğini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Devletimiz özellikle son yıllarda terör unsurlarına yönelik ciddi bir mücadele yürütüyor. Dün belki bir bomba infilak etti ama onlarcası da önceden tespit edilerek durduruldu. İnşallah devletimiz terörle mücadelesine kararlılıkla devam edecek. Bu noktada yapılması gereken dağda PKK ile mücadele ederken diğer taraftan yan unsurlarla da mücadele etmektir. HDP de bu yan unsurlardan bir tanesi. Kesinlikle bir siyasi parti değil. HDP, terör örgütü PKK'nın bir şubesi. Onların bir çetesi ve terör yuvası. Dolayısı ile bu bir parti olarak adlandırılamaz. Hala Türkiye'de sözde bir siyasi parti olarak devam ediyorsa kanunlarımızda buna müsaade olmamalı. Herşey ortadayken HDP'nin hala açık tutulması Türkiye'nin sosyal gerçekleri ile izah edilmeye çalışılıyor ama bir kanun varsa kanunun gereğini herkes yapmalı."

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Diyarbakır'daki gözü yaşlı anneler için de şu çağrıyı yaptı:

"HDP Diyarbakır İl Binası önünde dağa kaçırılan yavrularını geri almak için nöbet tutan ve kararlılıkla bu mücadeleyi sürdüren anneleri yeniden tebrik ediyorum. Bütün siyasi partilerimizle siyasetçilerimiz, bütün sanatçılarımız, bütün sivil toplum kuruluşları, bütün fikir adamları ve akademisyenler koşulsuz şartsız gözü yaşlı annelerimize destek olmalı."

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 15:57
  1. Diyarbakır
  2. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici
  3. HDP

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  • Ömer Ömer 11 dk önce
    Herşey apaçık ortada neden kapatılmıyor neyi bekliyorlar bunlar elikanlı terörist hdp aynı PKK aynı bir an önce kapatılmalı tekrar parti kurmalarına izin verilmemeli batı ne der dememeli

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