Mustafa Destici'den şok iddia! O partinin genel başkanı Alman istihbaratına çalışıyor! Gerçek soyadı da Jusoviç

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş hakkındaki iddiaları gündem oldu.

Destici, dün gece katıldığı bir televizyon programında, Baş hakkında “Yugoslavya’da komünist bir rejim vardı. Buradan geçiyorsun Almanya’ya. Tamamen sol örgütler içerisinde, belli ki Alman istihbaratlarının kontrolünde yetiştiriliyorsun, Türkiye’ye gönderiliyorsun” iddiasında bulundu.

Destici ayrıca Baş'a hitaben, “Gerçek soyadın Jusoviç. Burada Baş’ı kullanıyorsun. Türk milletinin karşısına Jusoviç diye çıkabiliyor musun?” da dedi.

Destici bu bilginin doğruluğunu sorgulayan programdaki diğer gazetecilere de bunun bir Google aramasıyla bulunduğunu, fakat Baş’ın bunu gizlediğini ileri sürdü.

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