Mustafa Destici'den "Sivas Kongresi" mesajı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas Kongresi'nin tarihte önemli bir yere sahip olduğunu belirterek "Kongrede, Misakımilli'nin esasları belirlendi, milli iradenin hakim kılınması ve vatanın bir bütün olduğu, bölünemeyeceği yeniden vurgulandı" ifadelerini kullandı.

Destici, Sivas Kongresi'nin 102. yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Destici, Mili Mücadele'nin en önemli adımlarından Sivas Kongresi'nin özellikle kongreler döneminin noktalanması ve tüm milli cemiyetlerin Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmesi ile tarihte özel ve önemli bir yere sahip olduğuna dikkati çekti.

"Sivas Kongresi'nde Misakımilli'nin esasları belirlendi, milli iradenin hakim kılınması ve vatanın bir bütün olduğu, bölünemeyeceği yeniden vurgulandı." ifadesine yer veren Destici, Milli Mücadele’nin her ferdi ve her aşamasının Türk milleti için büyük önem ve değer taşıdığını vurguladı. Destici, şunları kaydetti:

"Yedi düvele karşı kazandığımız zafer ve kurduğumuz son bağımsız büyük Türk devletinin öneminin yanında Kurtuluş Savaşı'mız, milletimiz ve tüm mazlum milletler için gurur ve umut kaynağı olmuştur, olmaya da devam edecek. Yokluklar içinde kazandığımız zafer, kurduğumuz devlet ve milletçe başardıklarımız, dünyadaki tüm mazlumlar için istikamet belirleyen bir şeref levhası olarak tarihte yerini aldı. Sivas Kongresi'nin 102. yılında sadece Allah'a ve millete güvenip sırtını dayayarak bize, zafer, hürriyet ve devlet armağan eden kahramanlarımızı, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Sivas Kongresi'nin ve Milli Mücadele'nin kahramanlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi, emanetlerini canımız pahasına koruyacağımız sözüyle, rahmetle, minnetle yad ediyorum. Milli Mücadele'ye tüm varlığıyla sahip çıkan rahmetli şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun kara sevdası Sivas'ımızı saygıyla selamlıyorum."