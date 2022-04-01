Mustafa Destici'den Ramazan mesajı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yarın başlayacak ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Zor durumda olan insanlara ve özellikle dezavantajlı kesimlere yardım etmekle yükümlü olduklarını belirten Destici, "Ramazan ayında ibadetlerimizden daha fazla, diğer insanlara karşı sorumluluklarımızla da bir imtihan vereceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Destici, şunları kaydetti:

"Milletçe, yaşadığımız zorlukları, ancak el ele vererek, dayanışma içinde ve birlik olarak aşabiliriz. Başta, büyük fedakarlıklarla görev yapan sağlık çalışanlarımız ve bu zor şartlarda ülkemizi ve milletimizi korumak için canları pahasına görev yapan güvenlik güçleri mensuplarımız olmak üzere, milletimizin ramazan ayını kutluyor, içinde bulunduğumuz zor günleri atlatmamıza, hepimiz için sağlıklı ve aydınlık günlere vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum."