Mustafa Destici'den liste açıklaması!

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü.

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Destici, "Listelerimiz hazır. Bugün sayın cumhurbaşkanımızla son bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik." dedi.

"Cumhur İttifakı’ndaki bütün partilerimiz ortak bir listeyle seçime giderlerse bu avantajlı olur." diyen Destici, "Diyelim ki bizim şu an 4 partimizin oyu yüzde 48, bununla biz çok rahat meclisin yüzde 55-60’ını çıkartabiliriz diye daha önce sayın cumhurbaşkanımla da, televizyonlarla da paylaştım, söyledim. Ben bu düşüncedeydim. Milliyetçi Hareket Partimiz listeyi verince geriye 3 partimiz kaldı." ifadelerini kullandı.

Destici, şöyle devam etti: Yeniden Refah Partisi var henüz listesini vermeyen, biz varız, AK Parti var. Sayın Cumhurbaşkanı da düşüncelerini, fikirlerini paylaştı. Fatih Erbakan ile de görüşeceğim. Hepimiz ayrı listelerimizle seçime giriyoruz. Büyük Birlik Partisi de seçime hazır. Büyük Birlik Partisi olarak biz üzerimize düşen her şeyi yapmış olarak sahaya, seçmenizin karşısına çıkacağız.

Öte yandan Demokratik Sol Parti’nin de (DSP) Cumhur İttifakı’nı destekleme kararını değerlendiren Destici, "Onlara da 'hoş geldiniz' diyorum, 'hayırlı olsun' diyorum. Türkiye’nin en köklü siyasi partilerinden bir tanesi. Merhum Bülent Ecevit Türkiye’de birkaç dönem başbakanlık yapmış, Kıbrıs Barış Harekatı döneminde başbakanlık yapmış kıymetli bir siyaset adamıydı. Onun geride bıraktığı partisinin bugün Cumhur İttifakı’nı destekliyor olması çok kıymetlidir. Devletin varlığının, ülkenin bütünlüğünün, milletin istikbalinin ve istiklalinin yanında olan sol seçmene de bir mesajdır diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

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