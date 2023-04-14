  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Mustafa Destici'den Fox sunucusuna ayar üstüne ayar! Hüda Par'ın Hizbullah ile ilişkisi olduğu hezeyanına tokat gibi cevap
Siyaset

Mustafa Destici'den Fox sunucusuna ayar üstüne ayar! Hüda Par'ın Hizbullah ile ilişkisi olduğu hezeyanına tokat gibi cevap

Yeniakit Publisher
2023-04-14 23:06:00 - 2023-04-14 23:33:32

Fox TV canlı yayınında konuşan Büyük Birlik Partisi Mustafa Desici, moderatörün Hüda Par-Hizbullah ilişkilendirmesine tokat gibi sözlerle cevap verdi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Fox TV canlı yayınında moderatörün Hüda Par-Hizbullah ilişkilendirmesine beklemediği cevabı verdi.

Modaretörün sorusuna, "Bana duymak istediklerinizi söyletmeye çalışmayın" diyerek karşılık veren Destici, Türkiye'de Hizbullah'ın yıllar önce faaliyet gösteren bir örgüt olduğunu söyledi.

Destici, Hizbullah'ın Hüda Par ile ilişkisi olmadığını belirterek, HDP-PKK'nın organik bağını anlattı.

HDP'nin Millet İttifakı'na desteğine de dikkat çeken Destici, "Bunlar Türkiye'yi terör devleti haline getirecekler." değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa Destici milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptı
Mustafa Destici milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptı

Siyaset
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mustafa Destici milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptı

Meral Akşener’i buluşturan güç...'" target="_blank">
Mustafa Destici: 'PKK ile Meral Akşener’i buluşturan güç...'
Mustafa Destici: 'PKK ile Meral Akşener’i buluşturan güç...'

Siyaset

Mustafa Destici: 'PKK ile Meral Akşener’i buluşturan güç...'

Mustafa Destici de muhalefetin rüzgarına kapıldı! HÜDA PAR'ı hedef aldı
Mustafa Destici de muhalefetin rüzgarına kapıldı! HÜDA PAR'ı hedef aldı

Siyaset

Mustafa Destici de muhalefetin rüzgarına kapıldı! HÜDA PAR'ı hedef aldı

Mustafa Destici ekonomik krizin asıl sorumlusunu açıkladı
Mustafa Destici ekonomik krizin asıl sorumlusunu açıkladı

Aktüel

Mustafa Destici ekonomik krizin asıl sorumlusunu açıkladı

Mustafa Destici'den liste açıklaması!
Mustafa Destici'den liste açıklaması!

Siyaset

Mustafa Destici'den liste açıklaması!

Mustafa Destici'den şok iddia! O partinin genel başkanı Alman istihbaratına çalışıyor! Gerçek soyadı da Jusoviç
Mustafa Destici'den şok iddia! O partinin genel başkanı Alman istihbaratına çalışıyor! Gerçek soyadı da Jusoviç

Gündem

Mustafa Destici'den şok iddia! O partinin genel başkanı Alman istihbaratına çalışıyor! Gerçek soyadı da Jusoviç

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23