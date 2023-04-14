Mustafa Destici'den Fox sunucusuna ayar üstüne ayar! Hüda Par'ın Hizbullah ile ilişkisi olduğu hezeyanına tokat gibi cevap
Fox TV canlı yayınında konuşan Büyük Birlik Partisi Mustafa Desici, moderatörün Hüda Par-Hizbullah ilişkilendirmesine tokat gibi sözlerle cevap verdi.
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Fox TV canlı yayınında moderatörün Hüda Par-Hizbullah ilişkilendirmesine beklemediği cevabı verdi.
Modaretörün sorusuna, "Bana duymak istediklerinizi söyletmeye çalışmayın" diyerek karşılık veren Destici, Türkiye'de Hizbullah'ın yıllar önce faaliyet gösteren bir örgüt olduğunu söyledi.
Destici, Hizbullah'ın Hüda Par ile ilişkisi olmadığını belirterek, HDP-PKK'nın organik bağını anlattı.
HDP'nin Millet İttifakı'na desteğine de dikkat çeken Destici, "Bunlar Türkiye'yi terör devleti haline getirecekler." değerlendirmesinde bulundu.
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