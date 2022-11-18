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Siyaset Mustafa Destici'den flaş çıkış: "Artık bu işi..."
Siyaset

Mustafa Destici'den flaş çıkış: "Artık bu işi..."

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, katıldığı canlı yayında HDP'ye tepki göstererek, Anayasa Mahkemesi'ne çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-11-18 22:05:00 -
Mustafa Destici'den flaş çıkış: "Artık bu işi..."

Gürkan Hacır'ın moderatörlüğünde tv100'de ekrana gelen Yüzler Kulübü programının konuğu Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici oldu.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Destici, HDP’yi PKK’nın siyasi şubesi olarak gördüğünü belirterek, "TBMM’ye girdiğim günden beri HDP’li başkanvekilinin yönettiği hiçbir oturuma katılmadım. Ben kürsüye çıktığım zaman bütün HDP grubu meclisi terk eder. HDP’yi meşrulaştırılacak her türlü adımdan uzak durulmasını istiyorum. AYM’ye çağrı yaptım. Artık bu işi uzatmanın bir anlamı yok" dedi. 

 

HDP ile ilgili kapatma kararı bitmiyorsa bile Hazine yardımına tedbir konulması gerektiğini ifade eden Destici, "Eğer bu tedbir konulmazsa vebali onlarındır" diye konuştu. 



 

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