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Mustafa Destici’den Fırat'ın doğusuna operasyon mesajı! ‘Gölge etme yeter’

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekata ilişkin açıklamalarda bulunarak, "ABD'den gelen 'Harekatı erken buluyoruz, desteklemiyoruz ya da birlikte olmayacağız' açıklamalarına karşı bizim tek sözümüz olur, gölge etme yeter" ifadelerini kullandı.

07 Ekim 2019 Pazartesi 13:57
Mustafa Destici’den Fırat'ın doğusuna operasyon mesajı! ‘Gölge etme yeter’

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekata ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere güvenlik güçlerinin harekata başlamasının ardından güvenli bölgenin teröristlerden temizleneceğini ve sığınmacıların bir bölümünün buraya yerleştirileceğini belirtti.

‘Gölge etme yeter’

Harekata katılacak güvenlik güçlerine başarı dileyen Destici, "ABD'den gelen 'Harekatı erken buluyoruz, desteklemiyoruz ya da birlikte olmayacağız' açıklamalarına karşı bizim tek sözümüz olur, gölge etme yeter" değerlendirmesini yaptı.

Destici, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Twitter hesabından, FETÖ firarisi Ergun Babahan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik paylaşımının beğenilmesini şiddetle kınadığını vurgulayarak, "ABD Büyükelçiliği bu tavrıyla kimi beğenip kimi beğenmediğini de net olarak ortaya koyarken, Türkiye ve Türk milliyetçiliği düşmanlığı konusunda suç üstü yakalanmış oldu." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 13:57
  1. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici
  2. Fırat'ın doğusu
  3. Türk Silahlı Kuvvetleri
  4. ABD
  5. Twitter
  6. Ankara Büyükelçiliği
  7. Barış Pınarı Harekatı

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