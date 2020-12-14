Mustafa Destici'den Ermenistan açıklaması!
Yeniakit.com.tr'ye konuşan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan ve Azerbaycan'ın zaferi ile sonuçlanan çatışmaları değerlendirdi.
Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, yeniakit.com.tr'ye konuştu. Başkan Destici, Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan ve Azerbaycan'ın zaferi ile sonuçlanan çatışmaları değerlendirerek, "Ermenistan'ın Azerbaycan ve Türkiye ile uzlaşmaktan başka çaresi kalmadı." dedi.