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Mustafa Destici'den dikkat çeken öneri: Mutlaka kapatılması lazım

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, terör örgütüyle bağı olan HDP'li belediyelere kayyım atanmasıyla ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:13
Mustafa Destici'den dikkat çeken öneri: Mutlaka kapatılması lazım

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Terörle arasına mesafe koymayan, hatta onun ötesine geçerek, terörle, teröristle iltisaklı olan, bunlara her türlü desteği veren, meşru gören, öven, onun sözcülüğünü yapan partiler kapatılsın" dedi. BBP Başkanı Destici, İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyelerine yapılan görevlendirmeleri değerlendirdi.

Destici, BBP olarak HDP'li belediyelere kayyum atanmasını, terörle ve teröristle mücadelenin bir parçası olarak gördüklerini, bu uygulamayı sonuna kadar desteklediklerini söyledi.

HDP'nin geçmişten ders almadığını söyleyen Destici, "Terörle arasına mesafe koymayan, hatta onun ötesine geçerek, terörle, teröristle iltisaklı olan, bunarla her türlü desteği veren, meşru gören, öven, onun sözcülüğünü yapan partilerin mutlaka kapatılması lazım" diye konuştu.

"Neden bu kadar rahatsız eder"

Destici, HDP'nin kapatılması noktasında hem yargının hem devletin elinde yeteri kadar malzeme bulunduğunu ifade etti.

CHP başta olmak üzere bazı eski ve yeni siyasetçilerin demokrasiyi, seçimi öne sürerek kayyum atamalarına karşı HDP'den önce açıklama yaptıklarını söyleyen Destici, "Onlara sormak istiyorum, Belediyeleri devraldıkları anda, bütün belediye binalarından Türk bayrağını kaldırmaları bile yetmez mi bunların görevden alınması için? Başka daha ne olması gerekiyor? Bu bile tek başına yeterli değil midir? Türk bayrağına tahammülü olmayan, Tük devletinin varlığını kabul etmeyen, Türk milletini kabul etmeyen sözde belediye başkanının açığa alınması anamuhalefet partisini neden bu kadar rahatsız eder? Eski ve yeni siyasetçilerimizi neden bu kadar rahatsız eder?" dedi.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:13
  1. Van
  2. Mardin
  3. Diyarbakır
  4. Mustafa Destici

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  • ÖmerÖmer43 dk önce
    Tamamen katılıyorum mutlaka kapatılmalı mecliste temizlenmeli hem memleketin ekmeğini yerler hem de ihanet ederler zaten terörle bağlantılarını inkar etmiyorlar ki TC yi tanımayız derken bize silah doğrulturken ve binlerce şehit vermişken onlara hayat hakkı tanıyamayız hiç bir devlet izin vermez
  • Akın ERCANAkın ERCAN51 dk önce
    binlerce asker polis doktor ögretmen sivil vatandaş öldüren pusu kurarak, bomba tuzaklıyarak, canlı bomba kullanarak eylem yapan ve eylemi gerçekleştireni öven hatta kınamayan kurum ve kuruluşlara nasıl müdahale ediliyorsa, Türkiye kim neder diye düşünmeden harekete geçmelidir hiçbir müsamaha gösterilmemelidir.. hapishaneleri terör yuvasına çevirmek yerine bunların idamları hızlı ve aktif şekilde yapılmalıdır, terör örgütlerine katılımın bu sayede azalacağı ve idam korkusunun etkili olucagından eminim.. özer bir bölge mahkemesi kurulup idamlar derhal uygulamaya konmalıdır... Ülkemizin terör konusunda kararlı adımlar attıgını tüm dünya görmelidir...
  • serhatserhat56 dk önce
    bencede derhal hdp kapatılmalı hemde daha fazla gecikilmeden......... avrupada olsa hepsini yok etmişti avrupa....... biz bu vatan hainlerini birde mecliste besliyoruz.......... derhal akp ve mhp bu güce sahip...... pkk nın siyasi ayagı kesilsin
  • DEVRANDEVRAN1 sa önce
    Sayın dedici sen belki bilmiyorsun ama ;parti kapatmalarını hani CHP iktidara gelmiştiya işte o zamankaldırdılar,zorlaştırdılar,kanuni engeller getirdiler.. Senin hafızankalmamış demekki ;yada salaga yatıyorsun.nasıl kapatacaklar. kanuni engeller var duaile açılacak olsa beraberce açalım . amma kanun lazımmm.
  • receprecep1 sa önce
    yerinde olur.ve bundan sonra da terörle her hangi bir şekilde bağlantısı olanların asla devletin ve milletin başına geçmemesi konusunda ehemmiyetin sağlanması da şart olmalı.

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