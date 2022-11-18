Mustafa Destici'den dikkat çeken HDP açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partililerle Beyoğlu İstiklal Caddesi'ne gelerek terör saldırısının gerçekleştiği yere gül bıraktı.

Gazetecilere açıklama yapan Destici, daha önce de çeşitli şehirlerde saldırı gerçekleştiren terör örgütünün en büyük amacının korku ve panik havası oluşturarak, kargaşa meydana getirmek olduğunu söyledi.

Destici, 40 yıla yakındır PKK terör örgütü ve onun uzantılarıyla mücadele edildiğini kaydederek, "Son yıllarda, özellikle 2015'ten bugüne kadar da terörün tüm unsurlarına karşı topyekun bir mücadele sathına geçilmesiyle birlikte ciddi başarılar elde edildi. Özellikle İHA'ların, SİHA'ların devreye girmesiyle bizim güvenlik güçlerimiz adeta av olmaktan çıkıp, artık teröristler av haline geldi. Gizlendikleri inlerden çıkamaz hale geldiler" dedi.

Terör saldırısının amacının, Türkiye'ye bakışı olumsuz yönde değiştirmek ve turistlerin Türkiye'ye gelmesini engellemek olduğunu vurgulayan Destici, şöyle devam etti:

"Terörün bir amacı da bu ama görüyoruz ki bunu başaramadılar ve inşallah başaramayacaklar. Bu alçak, kahpe saldırıyı gerçekleştiren, bombayı bırakan şahsın aynı gün yakalanmış olması, şu anda onunla iş birliği yapan, ona yardım eden, iletişim içinde olan kişilerin önemli kısmının yakalanmış olması da burada yine Türk polisinin, emniyet güçlerinin, istihbaratın bir başarısı. 29 savcımızın bu olay üzerinde soruşturma yaptığını biliyoruz. İnşallah başta bombanın talimatını veren, bombayı bırakan, patlatan olmak üzere ona yardım ve yataklık edenlerin hepsi de yakalanacak ve hak ettikleri cezayı bulacaklardır."

Destici, teröre karşı ortak bir duruş sergilemenin önemine dikkati çekerek, bütün siyasi partilerin terör örgütünü öven herkesle arasına mesafe koyması gerektiğini vurguladı.

Meclise girdiği günden beri HDP'nin Meclis Başkanvekilinin yönettiği hiçbir toplantıya katılmadığını belirten Destici, "Eğer bu devletin varlığından yana değillerse ülkenin ve milletin birliğinden yana değillerse defolsun gitsinler. Bakın ciddi bir kınama, lanetleme duyduk mu? Duymadık çünkü safları belli. Safları PKK'nın, PYD'nin, YPG'nin safı. HDP neyse PKK odur. PKK neyse HDP odur" diye konuştu.

Terör saldırısının insanlığa karşı yapıldığını dile getiren Destici, bazı siyasetçilerin saldırıyı yapanlar yerine devleti ve hükümeti suçladıklarını ifade ederek, "Herkesin aklını başına alması lazım. Teröre karşı, tüm unsurlarına karşı herkesin topyekun bir duruş sergilemesi ve tavır koyması lazım. Siz Meclis'te HDP'yi bulundurmaya devam ederseniz, diğer sivil toplum örgütlerinde bunların varlığına müsaade etmeye devam ederseniz, Türkiye maalesef terörle yaşamaya devam eder. Biz bunun sona ermesini istiyoruz" şeklinde konuştu.