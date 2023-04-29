Mustafa Destici'den dikkat çeken 'Alevi' açıklaması

ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 59. Genel Kurulu'nda konuşan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, imam hatip lisesi mezunu olmaktan gurur duyduğunu belirtti.

İmam hatip öğrencilerinin bir dönem çektiği zorlukları hatırlatan Destici, Türkiye'nin bugün geldiği noktada çeşitli bedeller ödediğini ifade etti.

"Bunları masum göremeyiz"

Destici, Türkiye'nin farklı etnik kökene sahip olmasını zenginlik olarak niteleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizde özellikle İslam dairesi içerisinde mezhebi anlayışlar var. Elbette ki mezheplerin varlığı insanların yaşayış farklılığı Kur'an'a ve sünnete aykırı olmadığı sürece kabul edilebilir. Almanya başta olmak üzere pek çok Avrupa devletinin Alevi kardeşlerimiz üzerinden İslam dışı bir din oluşturma ya da Ali'siz Aleviliği Türkiye'de büyütme, yeşertme ve onu da terör örgütleriyle kol kola sokarak hem mecliste hem siyasette varlığını arttırma çabalarını görüyoruz. Bunları masum göremeyiz."

"Çok masum bir açıklama olduğunu da düşünmüyorum"

Türkiye'de önceki seçimlerde cumhurbaşkanı ve başbakan adaylarının mezhebini açıkladığına şahitlik edilmediğini dile getiren Destici, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Alevi" isimli videosuyla ilgili olarak, "Eğer bugün böyle bir açıklama yapıyorsa, ben bugün çok masum bir açıklama olduğunu da düşünmüyorum. Türkiye'de ileriye yönelik birtakım projelerin hayata geçirilmesi olarak görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Destici, Suriye üzerinden verdikleri bazı mesajların sadece göçmenler olarak algılandığını kaydederek, şöyle devam etti:

"Elbette ki göçmenler de bizim bir meselemiz, elbette ki onları da insani, İslami ve hukuki olarak çözmekle yükümlüyüz ve çözeceğiz. Ama bizim Suriye üzerinden verdiğimiz mesajın ikinci bir anlamı var. 28 Şubat'ın o karanlık günlerinde şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun verdiği mesajı bir kere daha paylaşıyorum. O zamanlar hatırlarsanız Refah Partisinin oyunun artması, 'Türkiye'yi İran, Cezayir gibi yapacaklar.' diye düşünenlere o dönem şehit Muhsin Yazıcıoğlu çıkıp, 'Türkiye İran olmaz, Türkiye Cezayir de olmaz. Ama Türkiye'nin Suriye yapılmasına biz müsaade etmeyeceğiz.' dedi. Biz de müsaade etmeyeceğiz."

Türkiye'de bazı seçimlerin tarihte kader seçimi olduğuna değinen Destici, 14 Mayıs seçimlerinin de bunlardan biri olduğunu söyledi.

Katılımcılara, evin içinden başlayarak her yere ulaşmaları gerektiğini anlatan Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ilk turda seçtireceklerini ifade etti.

Destici, Türkiye'nin son dönemde gerçekleştirdiği projelere ilişkin bazı sanatçıların ve siyasetçilerin rahatsız olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sanatçı kisvesi altında çıkıyor, TCG Anadolu Gemisi için, 'İki bomba atsan batar.' diyor. İyi o zaman batacak diye hiç gemi yapmayalım, düşecek diye uçak yapmayalım. Amerika, Rusya niye yapıyor? Öbürü çıkıyor, İHA'lara SİHA'lara laf söylüyor, diğeri 'Gaz gerçekten çıktı mı yoksa Rusya'dan mı?' diye soruyor. Gönder hanımefendi baktır, incelettir."

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan ise Türkiye Yüzyılı'nın aynı zamanda imam hatip liselerinin dönemi olacağına değinerek, gelecek yüzyılda pek çok esere imza atacaklarını aktardı.