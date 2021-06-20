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Mustafa Destici'den Babalar Günü mesajı
Aktüel Mustafa Destici'den Babalar Günü mesajı
Aktüel

Mustafa Destici'den Babalar Günü mesajı

Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj paylaşan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bu topraklarda hür ve bağımsız bir şekilde yaşamamız için hayatlarını feda eden şehitlerimiz ve şehit babaları başta olmak üzere ailelerine helal rızık taşıyan tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-20 16:01:00 -
Mustafa Destici'den Babalar Günü mesajı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Babalar Günü'nü kutladı.

Destici, Babalar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, ailenin, içinde yaşadığımız toplumun, mensubu olunan milletin ve tüm hayatı şekillendiren mukaddesatın en önemli değeri olduğunu vurguladı.

Evlatlarını, topluma, vatana, devlete ve millete karşı sorumluluk duyan bireyler olarak yetiştiren babaların, aileleriyle birlikte tüm bu değerleri ayakta tuttuğunu ve koruduğunu belirten Destici, "Bu topraklarda hür ve bağımsız bir şekilde yaşamamız için hayatlarını feda eden şehitlerimiz ve şehit babaları başta olmak üzere ailelerine helal rızık taşıyan tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyorum." ifadesini kullandı.

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