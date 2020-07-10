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Gündem

Mustafa Destici'den Ayasofya mesajı

BBP Lideri Mustafa Destici, Danıştay'ın kararının ardından Ayasofya Camii ile ilgili açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-07-10 18:18:00 -
Mustafa Destici'den Ayasofya mesajı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Danıştay'ın kararının ardından Ayasofya Camii ile ilgili açıklamada bulundu.

Destici, Twitter hesabından şunları ifade etti:

"Danıştay 10. Daire'nin 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesini müteakip Cumhurbaşkanlığı kararıyla #AyasofyaCamii olarak Elhamdulillah ibadete açılmıştır. Adil kararı sebebiyle Danıştay'a ve hemen gereğini yerine getiren Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum."

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