Mustafa Destici'den Ayasofya mesajı
BBP Lideri Mustafa Destici, Danıştay'ın kararının ardından Ayasofya Camii ile ilgili açıklamada bulundu.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Danıştay'ın kararının ardından Ayasofya Camii ile ilgili açıklamada bulundu.
Destici, Twitter hesabından şunları ifade etti:
"Danıştay 10. Daire'nin 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesini müteakip Cumhurbaşkanlığı kararıyla #AyasofyaCamii olarak Elhamdulillah ibadete açılmıştır. Adil kararı sebebiyle Danıştay'a ve hemen gereğini yerine getiren Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum."