Mustafa Destici'den asgari ücret açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti, Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Destici, tüm vatandaşların, Türk ve İslam coğrafyasında yaşayanların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Doğu Türkistan'da, Filistin'de, Irak'ta, Suriye'de, Yemen'de Müslümanlara karşı zulümlerin, katliamların, baskıların ve işgallerin devam ettiğini belirten Destici, şöyle konuştu:

"En son Etiyopya'dan gelen haber bizleri ziyadesiyle üzdü ama bakıyoruz dünya basını buna çok ilgi göstermiyor. Etiyopya'da bir terör örgütü 5 cami yakıyor, 20'den fazla Müslümanı katlediyor ve şehit ediyor, yüzlercesini yaralıyor ve yüzlerce kadına da tecavüz ediyor. Ben tüm vahşetlerle birlikte bu saldırıyı da bu vahşeti de bu Müslümanlara yönelik saldırıyı da yeryüzündeki tüm saldırılarla birlikte lanetliyorum ve kınıyorum. Buna bütün İslam dünyası olarak Türk dünyası olarak daha yüksek sesle tepki göstermemiz gerektiğinin de altını bir kere daha buradan güçlü bir şekilde çizmek istiyorum."

Yurt içinde ve dışında terörle mücadele eden güvenlik güçlerine şükranlarını sunan Destici, şehitleri rahmetle yad etti.

Destici, bayram öncesi vatandaşların seyahate çıktığını ve üzücü hadiselerin, trafik kazalarının meydana geldiğine işaret ederek, "Bütün vatandaşlarımızın trafik kurallarına azami derecede uymasını arzu ediyoruz ve bekliyoruz. Kurallara ne kadar uyarsak o kadar kazaları aza indirmiş, minimize etmiş oluruz. Kaza olsa bile en azından ölümle sonuçlanmaz, ağır yaralanma ile sonuçlanmaz. Yani tedbirin her zaman bir mutlaka katkısı ve faydası olumlu yönde olacaktır." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların emniyet kemerlerini takmaları yönünde çağrıda bulunan Destici, bayramda seyahat edeceklere kazasız ve belasız yolculuklar diledi.

Destici, tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ederek, "Onlar bugün meydanlardalar, tabii ki en doğal haklarını, seslerini yükseltiyorlar, taleplerini dile getiriyorlar. Bu konuda da sonuna kadar işçilerimizin yanındayız. Emek her şeyin üzerindedir, alın teri her şeyin üzerindedir. Ben daha önce de ifade ettim, içinden geçtiğimiz şartlar, sıkıntılı dönemlerimiz var, özellikle ekonomik anlamda. Bunları da milletçe birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde aşacağız. İşte bugün işçilerimizin yaptığı dayanışma gibi biz de milletçe bir dayanışma gerçekleştirirsek bu problemlerin hepsinin üstesinden gelebiliriz, buna inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Enflasyon mevcut rakamlarda sürdüğü sürece haziran ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun tekrar toplanması gerektiğini söyleyen Destici, "Şu anda yüzde 60'ların üzerinde enflasyon açıklanıyor TÜİK tarafından, en azından enflasyon farkının mutlaka ama mutlaka işçi kardeşlerimize ödenmesini biz buradan arzu ettiğimizi ifade ediyoruz. Tabii bu asgari ücretliye ödendiği zaman bu diğer çalışan kesimlerimize de, işçi kardeşlerimize de yayılacaktır, bunlar da bundan faydalanacaktır." şeklinde konuştu.

Destici, partisinin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmet, minnet ve şükranla yad ederek, "O bizim sadece partimizin kurucusu, sadece genel başkanımız değildi. O bizim aynı zamanda liderimizdi, aynı zamanda ağabeyimizdi, aynı zamanda millet ve devlet olarak bir limandı, Türkiye'nin sigortasıydı." dedi.