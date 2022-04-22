Mustafa Destici'den 23 Nisan mesajı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 102. yılını, Avrupa'nın ortasında on binlerce insanın ölümüne, milyonlarca insanın mülteci durumuna düşmesine neden olan bir savaşın ve tüm dünyayı etkisi altına alan salgın ve savaşın neden olduğu sarsıcı bir ekonomik krizin gölgesinde kutladıklarını belirtti.

TBMM'nin millet için hep umudu temsil ettiğini vurgulayan Destici, "Milletimiz, yurdumuzun işgal edildiği günden bugüne meclisi varsa, millet iradesi tecelli ediyorsa, Ankara'da temsilcileri görev yapıyorsa umudunu hiç kaybetmemiş, karşısına çıkan her engeli aşmış, her düşmanı ve zorluğu yenmiş, ay yıldızlı al bayrağımızı göklerde dalgalandırmaya devam etmiştir." ifadesini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin, etki ve gücünün sınırları içinde yaşayan vatandaşlarından ibaret bir ülke olmadığını belirten Destici, "Türkiye Cumhuriyeti, biz ne kadar birlik, dayanışma ve bizi millet yapan değerlerimize bağlıysak, o kadar güçlü olmuştur ve güçlü bir şekilde sonsuza kadar var olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM'nin açılışının 102. yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Destici, şunları kaydetti:

"23 Nisan'ı çocuklarımıza armağan eden TBMM'nin ilk başkanı ve Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, onun silah arkadaşlarını, kuruluşundan bugüne milletin istiklali ve istikbaline hizmet etmiş ve bugün aramızda olmayan TBMM üyelerini, sevgiyle, saygıyla ve rahmetle anıyorum."