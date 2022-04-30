  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Mustafa Destici'den "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" mesajı
Siyaset

Mustafa Destici'den "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" mesajı

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımlayan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "İşçilerimiz, daha iyi şartlarda, daha iyi ücretlerle ve daha iyi sosyal haklarla çalışmayı hak ediyorlar. Bu hepimizin görevi" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-30 14:48:00 -
Mustafa Destici'den "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" mesajı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. İnsanlığın, iki yılı aşkın süredir Kovid-19 salgınıyla mücadele ettiğini belirten Destici, tedarik zincirinin bozulması sonucu, derin ve sarsıcı bir ekonomik kriz yaşandığına dikkati çekti.

Oluşan olumsuz şartlardan en fazla, çalışanların ve dezavantajlı kesimlerin etkilendiğine işaret eden Destici, "Yaralarımızı sarmak ve tekrar ayağa kalkmak için, başta siyaset kurumu olmak üzere, milletçe hepimize önemli sorumluluklar düşüyor" değerlendirmesini yaptı.

1 Mayıs'ın tarihine atıfta bulunan ve uzun bir aradan sonra 1 Mayıs'ın tekrar resmi bayram olarak yasalaştığını hatırlatan Destici, şunları kaydetti:

"Ülkemizde 1 Mayıs'ın, uzun yıllar, marjinal ideolojik grupların istismar sahasına dönüştürüldüğünü gördük. Bu dönemde hem emekçilerin gerçek problemlerinin konuşulamaması hem de işçilerin ideolojik kavgaların öznesi haline getirilmeye çalışılması ile çalışanlarımızın hak mücadeleleri büyük zararlar gördü. Emekçilerimizin hakları ve problemleriyle ilgili meseleleri, hep birlikte, ülke ekonomisiyle bütün olarak, konuyu başta siyasi anlaşmazlıklar olmak üzere tüm ihtilafların dışında ve üzerinde tutarak değerlendirmeli, çözümler üretmeliyiz. İşçilerimiz, daha iyi şartlarda, daha iyi ücretlerle ve daha iyi sosyal haklarla çalışmayı hak ediyorlar. Bu hepimizin görevi. Bunu sağlamak ise ilk olarak ülke ekonomisinin her alanda ve bütün olarak büyümesi ve gelişmesi ile mümkün olacak."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay