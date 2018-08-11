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Mustafa Destici: Türkiye diz çöktürülecek bir ülke değildir

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Destici, "Türkiye ekonomik ambargolarla diz çöktürülecek, terbiye edilecek ya da hesap sorulacak bir ülke değildir. Geçmişte de bu tür denemeler oldu ama Türkiye bu süreçleri milletiyle beraber atlattı" dedi.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 08:28
Mustafa Destici: Türkiye diz çöktürülecek bir ülke değildir

Sel bölgelerinde incelemede bulunmak üzere Ordu'ya gelen Destici,  partisinin il başkanlığı binasında gazetecilere açıklamada bulundu.

Destici, dolar kurundaki yükselişe ilişkin değerlendirmesinde, "Bu,  Türkiye'ye, Türk milletine karşı açık bir saldırı, husumet ve düşmanlıktır. Bu,  sadece sayın Cumhurbaşkanına ve hükümete karşı yapılmış bir saldırı da değildir.  Bu Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve Türk milletine karşı yapılmış bir  saldırıdır." diye konuştu.

Türk milletinin de bunun bilincinde olduğunu vurgulayan Destici,  "Maalesef ülkemizde öyle bir kesim var ki fırsatçılık yapmaya çalışan ve  dövizdeki, dolardaki bu artıştan ellerini de ovuşturan bir kesim var. Artık  Türkiye'nin bu kesimle de yüzleşmesi ve bununla da mücadele etmesi gerekiyor."  ifadelerini kullandı.

Destici, daha önce de Türkiye'yi yıkmak, zayıf düşürmek, bir iç savaşa  sürüklemek ve istikrarsızlaştırmak adına bir takım operasyonlar yapıldığını ifade  etti.

15 Temmuz darbe girişiminin bunlardan biri olduğunu, Türkiye'nin bunu  püskürttüğünü ve bertaraf ettiğini belirten Destici, şu anda döviz kuru, dolar ve  ekonomi üzerinden de bu saldırının gerçekleştirildiğini kaydetti.

Türkiye'nin bu işin de üstesinden geleceğine inandığını vurgulayan  Destici, "Türkiye ekonomik ambargolarla diz çöktürülecek ya da terbiye edilecek  ya da hesap sorulacak bir ülke değildir. Geçmişte de bu tür denemeler oldu ama  Türkiye bu süreçleri milletiyle beraber atlattı. Burada da yine hep birlikte  olmalıyız. Bu saldırıya karşı, husumet dolu bu yaptırımlara karşı el birliğiyle  cevap vermeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Gerekiyorsa belli süre kendi yağımızda kavrulmayı, kendi  ürettiklerimizle yetinmeyi yapabilmeliyiz." diyen Destici, "Yani tasarruf  ekonomisine geçmeliyiz. Lüks tüketimden olduğu kadar kaçınmalıyız. İthal telefon  yerine ihraç telefonlar kullanmalıyız. Bütün elektronik aksamda ve diğer  mamullerde mutlaka kendi ürettiklerimizi tercih edebilmeliyiz. Tasarruf  etmeliyiz." dedi.

Belli süre lüks tüketim ve harcamadan kaçınılması gerektiğine işaret  eden Destici, "Ama namerde ve bize hasmane tavırlar içerisinde olan bu  emperyalistlere ve siyonistlere karşı asla ve katta diz çökmemeliyiz."  ifadelerini kullandı.

 

 

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 08:28
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