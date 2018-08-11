Mustafa Destici: Türkiye diz çöktürülecek bir ülke değildir

Sel bölgelerinde incelemede bulunmak üzere Ordu'ya gelen Destici, partisinin il başkanlığı binasında gazetecilere açıklamada bulundu.

Destici, dolar kurundaki yükselişe ilişkin değerlendirmesinde, "Bu, Türkiye'ye, Türk milletine karşı açık bir saldırı, husumet ve düşmanlıktır. Bu, sadece sayın Cumhurbaşkanına ve hükümete karşı yapılmış bir saldırı da değildir. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve Türk milletine karşı yapılmış bir saldırıdır." diye konuştu.

Türk milletinin de bunun bilincinde olduğunu vurgulayan Destici, "Maalesef ülkemizde öyle bir kesim var ki fırsatçılık yapmaya çalışan ve dövizdeki, dolardaki bu artıştan ellerini de ovuşturan bir kesim var. Artık Türkiye'nin bu kesimle de yüzleşmesi ve bununla da mücadele etmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Destici, daha önce de Türkiye'yi yıkmak, zayıf düşürmek, bir iç savaşa sürüklemek ve istikrarsızlaştırmak adına bir takım operasyonlar yapıldığını ifade etti.

15 Temmuz darbe girişiminin bunlardan biri olduğunu, Türkiye'nin bunu püskürttüğünü ve bertaraf ettiğini belirten Destici, şu anda döviz kuru, dolar ve ekonomi üzerinden de bu saldırının gerçekleştirildiğini kaydetti.

Türkiye'nin bu işin de üstesinden geleceğine inandığını vurgulayan Destici, "Türkiye ekonomik ambargolarla diz çöktürülecek ya da terbiye edilecek ya da hesap sorulacak bir ülke değildir. Geçmişte de bu tür denemeler oldu ama Türkiye bu süreçleri milletiyle beraber atlattı. Burada da yine hep birlikte olmalıyız. Bu saldırıya karşı, husumet dolu bu yaptırımlara karşı el birliğiyle cevap vermeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Gerekiyorsa belli süre kendi yağımızda kavrulmayı, kendi ürettiklerimizle yetinmeyi yapabilmeliyiz." diyen Destici, "Yani tasarruf ekonomisine geçmeliyiz. Lüks tüketimden olduğu kadar kaçınmalıyız. İthal telefon yerine ihraç telefonlar kullanmalıyız. Bütün elektronik aksamda ve diğer mamullerde mutlaka kendi ürettiklerimizi tercih edebilmeliyiz. Tasarruf etmeliyiz." dedi.

Belli süre lüks tüketim ve harcamadan kaçınılması gerektiğine işaret eden Destici, "Ama namerde ve bize hasmane tavırlar içerisinde olan bu emperyalistlere ve siyonistlere karşı asla ve katta diz çökmemeliyiz." ifadelerini kullandı.