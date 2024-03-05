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Gündem Mustafa Destici taburcu oldu
Gündem

Mustafa Destici taburcu oldu

Yeniakit Publisher
2024-03-05 11:20:00 - 2024-03-05 11:29:17
Mustafa Destici taburcu oldu

4 Mart Pazartesi günü Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici seçim çalışmalarını yürüttüğü Tokat’ın Reşadiye ilçesinde trafik kazası geçirdi, kendisi ve araçta bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Destici bu sabah hastaneden taburcu oldu.

Destici, ayağındaki ödem için 3 hafta boyunca dizlik kullanacağını açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Destici, makam otomobili ile Tokat’ın Niksar ilçesine hareket halindeyken Reşediye ilçesi yakınlarında otomobilin yoldan çıkarak bariyerlere çarpması sonucu kaza geçirdi. Destici ve araçta bulunan diğer 2 kişi ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Destici Reşadiye Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat’a sevk edildi.

KAZALI ARACI TAŞIYAN ÇEKİCİ YANDI

Kazanın ardından kamyonete yüklenip İstanbul’a doğru yola çıkan araç bu sefer de Amasya’nın Merzifon ilçesine bağlı Kayadüzü köyü civarında yeni bir kazaya karıştı. Aracı taşıyan Abdul Samet Cımbız yönetimindeki 60 ACM 572 plakalı çekicinin motor bölümünde yangın çıktı. Alevler kısa sürede etrafı sardı. Yangına Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.

 
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