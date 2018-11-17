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Mustafa Destici seçim ittifakı kararını açıkladı

Konya'da temaslarda bulunan BBP lideri Mustafa Destici, 'Yerel seçimlerde AK Parti ile ittifak olacak mı?' sorusunu yanıtladı.

17 Kasım 2018 Cumartesi 15:42
Mustafa Destici seçim ittifakı kararını açıkladı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Konya İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında yapılacak yerel seçimlerle ilgili açıklamada bulundu.

Destici, Cumhur İttifakı ortağı Ak Parti ile yerel seçimler öncesi bir temaslarının olmadığını, BBP olarak her bölgede kendi adaylarını çıkaracaklarını söyledi. Destici, şöyle konuştu:

''Biz, BBP olarak Türkiye'nin her seçim noktasında kendi adaylarımızla, kendi amblemimizle seçimlere katılacağız. İnşallah önümüzdeki 31 Mart 2019 yapılacak yerel seçimlerde hem Türkiye genelinde, hem de Konya'da BBP için bir şahlanış, bir zafer seçimleri olacaktır. Ben buna yürekten inanıyorum. Bu seçimlerde başarılı olacağımıza inanıyorum. Pazartesi günü aday adaylığı başvuruları başlıyor. Şimdiden adaylık için başvuran arkadaşlarımız var. Seçimlerde BBP olarak bu tecrübeli kadrolarımızla yüzünün akıyla çıkacağımıza ben inanıyorum.''

Gazetecilerin 'Yerel seçimlerde Ak Parti ile ittifak olacak mı?' sorusunu da yanıtlayan Destici, "Şu ana kadar o konuda bir temasımız, bir görüşmemiz olmadı" dedi.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 15:42
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