Mustafa Destici: 'PKK ile Meral Akşener’i buluşturan güç...'

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, BBP İstanbul İl Başkanlığında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Mustafa Destici Şanlıurfa ziyareti sonrasında sosyal medyada yer alan tartışmalar, seçim gündemi ve HDP’nin cumhurbaşkanı adayı çıkarmaması hakkında açıklamalarda bulundu.

İYİ PARTİ’NİN DURUMUNU GÖZDEN GEÇİRMESİ GEREKİR

HDP’nin aday çıkarmamasının beklenen bir durum olduğunu ifade eden Destici, “Sayın Kılıçdaroğlu aday olması halinde HDP’nin aday çıkarmaması gerektiğini ilk terörist ‘Demirtaş’ söyledi. Daha sonra Kandil ve İmralı’dan benzer haberler geldi. HDP sözcülerinden de bunları duyduk. Yani şunu ifade ediyorlar ‘Kılıçdaroğlu bizim için de çok uygun bir aday.’ Sayın Kılıçdaroğlu ve altılı masadaki İYİ Parti dışındaki 5 parti ve genel başkanları da böylece HDP’yi İYİ Parti’ye tercih etmiş oldular. Bu çok açık ve net. Burada esas durumunu yeniden gözden geçirmesi gereken İyi Parti’dir. Şimdi Meral Hanım ne diyordu? ‘PKK eşittir HDP. Ya da HDP eşittir PKK.’ Ben soruyorum. Cevap vermiyorlar. ‘HDP eşittir PKK diyorsunuz.’ doğru biz de bunu söylüyoruz. Sizin cumhurbaşkanı adayınız gitti, PKK’yla görüştü. Şimdi PKK da sizin cumhurbaşkanı adayınıza destek açıkladı. Siz şimdi ne yapacaksınız? Bir kere bunun cevabını Sayın Akşener’in ve İYİ Parti kadrolarının vermesi lazım. Şimdi PKK’yla kol kola aynı adayı destekleyerek seçime gidecekler. Bu millet bunun hesabını sorar, benden hatırlatması” dedi.